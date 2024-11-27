Лидер регионального отделения парии «Справедливая Россия» в ХМАО Михаил Сердюк пошел на открытый конфликт с политическим блоком правительства из-за отклонения его законопроекта о возвращении прямых выборов мэра. Резолюции начальника государственного-правового управления окружной думы Кирилла Дмитриева и директора департамента внутренней политики Кирилла Харитонова Сердюк назвал тарабарщиной. Вопрос рассматривался на заседании комитета думы ХМАО по законодательству, вопросам госвласти и местному самоуправлению, передает журналист URA.RU
«Так нечем парировать-то, ну понятно. Тарабарщину послушал. Прямые выборы — они лучше определенно, чем назначение. У нас был не один эксперимент, и вот сити-менеджмент, который предыдущее правительство вводило. Тогда все переругались, и с тех пор 80% городов не имеют глав, с которыми можно разговаривать», — заявил Сердюк.
Проект закона было решено не поддерживать, в том числе из-за отрицательной резолюции ГПУ и аппарата губернатора, и имеющихся замечаний. «При прямых выборах кандидатам потребуется избирательный фонд. Кроме того, в пояснительной записке не содержится обоснования экономического и какого-либо иного эффекта от принятия данного предложения», — уточнил директор депполитики Харитонов, добавив, что сейчас любой гражданин может при желании заявиться на конкурс по избранию главы муниципалитета и без фонда. Именно в ответ на его пояснение резко отреагировал Сердюк.
После этого депутаты ударились в дискуссию, вспоминая неудачные примеры и прямых выборов, и выборов главы муниципалитета депутатами и даже мэров-наркоманов (хотя выбрать их могут как депутаты, так и жители). Поддержавший Сердюка коммунист Алексей Савинцев в итоге развернул дискуссию о том, что КПРФ всегда критиковала назначения мэров.
Свернула ее глава аппарата губернатора ХМАО Ирина Чудова, которой пришлось повысить голос на пытавшихся перекричать ее парламентариев. «На сегодняшний день глава не назначается, он также избирается представительным органом муниципального образования. Либо на конкурсе, либо из своих представителей. Поэтому считаем эту систему сегодня эффективной. У представительного органа есть все полномочия отстранить главу, если на протяжении трех лет, по итогам его отчёта, они не принимают его работу. Поэтому все рычаги влияния тоже сегодня имеются, и позиция — не поддерживать законопроект», — прокомментировала вице-губернатор.
В итоге законопроект был отклонен комитетом. Из списка вопросов, который будет рассматриваться на заседании думы 27 ноября, его решено исключить.
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