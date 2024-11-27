В Госдуме заявили о дефиците кадров в ключевой сфере во время СВО

Депутат Морозов: дефицит кадров в сфере ОПК стремится к 400 тысячам человек
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В сфере ОПК возник серьезный дефицит кадров, заявили в Госдуме
В сфере ОПК возник серьезный дефицит кадров, заявили в Госдуме Фото:

Дефицит кадров в сфере оборонно-промышленного комплекса приближается к 400 тысячам человек. Такой прогноз дал глава Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

«По некоторым оценкам, дефицит специалистов здесь уже в ближайшее время составит около 400 тысяч человек. Думаю, не надо говорить, насколько важна эта сфера для нашей страны», — сказал Морозов на правительственном часе в Госдуме.

Среди причин кадрового голода депутат выделил снижение рождаемости и увеличение среднего возраста населения. Морозов заявил, что рабочие специальности должны ассоциироваться у молодежи с передним краем технологии. 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также обратил внимание на дефицит кадров. По его словам, не хватает рабочих на заводах. А Минтруда сообщало, что особо ощутим дефицит рабочих с высокой квалификацией.

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Дефицит кадров в сфере оборонно-промышленного комплекса приближается к 400 тысячам человек. Такой прогноз дал глава Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. «По некоторым оценкам, дефицит специалистов здесь уже в ближайшее время составит около 400 тысяч человек. Думаю, не надо говорить, насколько важна эта сфера для нашей страны», — сказал Морозов на правительственном часе в Госдуме. Среди причин кадрового голода депутат выделил снижение рождаемости и увеличение среднего возраста населения. Морозов заявил, что рабочие специальности должны ассоциироваться у молодежи с передним краем технологии.  Председатель Госдумы Вячеслав Володин также обратил внимание на дефицит кадров. По его словам, не хватает рабочих на заводах. А Минтруда сообщало, что особо ощутим дефицит рабочих с высокой квалификацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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