В Госдуме заявили о дефиците кадров в ключевой сфере во время СВО

Дефицит кадров в сфере оборонно-промышленного комплекса приближается к 400 тысячам человек. Такой прогноз дал глава Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
«По некоторым оценкам, дефицит специалистов здесь уже в ближайшее время составит около 400 тысяч человек. Думаю, не надо говорить, насколько важна эта сфера для нашей страны», — сказал Морозов на правительственном часе в Госдуме.
Среди причин кадрового голода депутат выделил снижение рождаемости и увеличение среднего возраста населения. Морозов заявил, что рабочие специальности должны ассоциироваться у молодежи с передним краем технологии.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин также обратил внимание на дефицит кадров. По его словам, не хватает рабочих на заводах. А Минтруда сообщало, что особо ощутим дефицит рабочих с высокой квалификацией.
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