В Свердловской области взлетели цены на молочку, вопреки заявлению министра

Свердловскстат: цены на сливочное масло выросли на 1,48% за неделю

28 ноября 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Творог за неделю подорожал до 467,09 рублей (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области за семь дней выросли цены на продукцию из молока, в том числе на сухие детские смеси для детского питания и сливочное масло. Актуальную статистику опубликовал Свердловскстат. Заметнее всего подорожала сметана, с 18 по 25 ноября цена выросла до 327,34 рублей за килограмм. Еще неделю назад она стоила 321,81 рубль (1,71%). Творог стал дороже на 1,57%, теперь килограмм можно купить за 467,09 рублей вместо 459,86 рублей. Сухие молочные смеси для детского питания в среднем стали стоить 1238,20 рублей, тогда как неделю ранее стоимость составляла 1219,91 (1,49%). Сливочное масло подорожало до 1178,43 рублей за килограмм (1,48%). Твердый сыр прибавил к стоимости 1,37%, и его средняя цена составила 901,60 рубль. Ранее министр АПК Свердловской области Анна Кузнецова заявила, что цены на сливочное масло остановились и в дальнейшем ожидается вероятное снижение стоимости. По ее словам, дефицита масла на полках нет, а молокозаводы региона увеличили производство масла на 15% в 2024 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области за семь дней выросли цены на продукцию из молока, в том числе на сухие детские смеси для детского питания и сливочное масло. Актуальную статистику опубликовал Свердловскстат. Заметнее всего подорожала сметана, с 18 по 25 ноября цена выросла до 327,34 рублей за килограмм. Еще неделю назад она стоила 321,81 рубль (1,71%). Творог стал дороже на 1,57%, теперь килограмм можно купить за 467,09 рублей вместо 459,86 рублей. Сухие молочные смеси для детского питания в среднем стали стоить 1238,20 рублей, тогда как неделю ранее стоимость составляла 1219,91 (1,49%). Сливочное масло подорожало до 1178,43 рублей за килограмм (1,48%). Твердый сыр прибавил к стоимости 1,37%, и его средняя цена составила 901,60 рубль. Ранее министр АПК Свердловской области Анна Кузнецова заявила, что цены на сливочное масло остановились и в дальнейшем ожидается вероятное снижение стоимости. По ее словам, дефицита масла на полках нет, а молокозаводы региона увеличили производство масла на 15% в 2024 году.