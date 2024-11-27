Бабушкина повезла делегацию свердловчан на съезд в главный собор РПЦ. Фото

Свердловская делегация отправилась на Всемирный русский народный собор в Москву

27 ноября 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Делегацию спикер заксо возглавила вместе с митрополитом Кульбергом Фото: управление информполитики свердловского заксобрания Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина в компании митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга возглавила делегацию региона на восьмой Всемирный русский народный собор. Он проходит в Храме Христа Спасителя в Москве — кафедральном соборе Русской православной церкви, и посвящен вызовам, которые стоят перед русским миром. «Сегодня действительно мир перевернулся, и нам очень важно сохранить наш суверенитет. А без духовно-нравственных ценностей, заложенных и в молодом поколении, и переосмысленных сегодня нами, это невозможно. Совершенно правильно мы сегодня об этом рассуждаем и дискутируем. Мы видим, что общество сплотилось, его не раскачать, нашу идеологию суверенитета и единства государства не разрушить», — поделилась Бабушкина, ее цитирует управление информполитики регионального парламента. Особенно она акцентировала — важно, чтобы все присутствующие на соборе, вернувшись домой, озвучили это в научной среде, среди студентов и школьников. «И я думаю, что это отложится в умах наших молодых людей лучше, чем прочитанное в учебниках», — добавила она. Вместе с Бабушкиной в составе делегации также присутствуют председатели комитетов регионального парламента Вячеслав Погудин, Елена Чечунова, Михаил Зубарев. Одной из тем собора, который проходит 27 — 28 ноября, стала крепкая семья. В Свердловской области принят целый блок социальных законов, в том числе по мерам поддержки. Также учреждены награды — знак отличия «Материнская доблесть», а также «Совет да любовь» — для пар, проживших в браке больше 50 лет. Есть множество законодательных инициатив, которые дают женщинам больше возможностей проявлять себя в общественной работе, в предпринимательстве. Екатеринбургское отделение ВРНС создал в 2007 году владыка Кирилл, ныне возглавляющий Татарстанскую митрополию. В 2021 году его сменил Кульберг. В состав отделения входят известные медиа-менеджеры, бизнесмены, представители научной сферы, культуры и образования, общественные деятели, историки, юристы и священнослужители. Фото: управление информполитики свердловского заксобрания Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина в компании митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга возглавила делегацию региона на восьмой Всемирный русский народный собор. Он проходит в Храме Христа Спасителя в Москве — кафедральном соборе Русской православной церкви, и посвящен вызовам, которые стоят перед русским миром. «Сегодня действительно мир перевернулся, и нам очень важно сохранить наш суверенитет. А без духовно-нравственных ценностей, заложенных и в молодом поколении, и переосмысленных сегодня нами, это невозможно. Совершенно правильно мы сегодня об этом рассуждаем и дискутируем. Мы видим, что общество сплотилось, его не раскачать, нашу идеологию суверенитета и единства государства не разрушить», — поделилась Бабушкина, ее цитирует управление информполитики регионального парламента. Особенно она акцентировала — важно, чтобы все присутствующие на соборе, вернувшись домой, озвучили это в научной среде, среди студентов и школьников. «И я думаю, что это отложится в умах наших молодых людей лучше, чем прочитанное в учебниках», — добавила она. Вместе с Бабушкиной в составе делегации также присутствуют председатели комитетов регионального парламента Вячеслав Погудин, Елена Чечунова, Михаил Зубарев. Одной из тем собора, который проходит 27 — 28 ноября, стала крепкая семья. В Свердловской области принят целый блок социальных законов, в том числе по мерам поддержки. Также учреждены награды — знак отличия «Материнская доблесть», а также «Совет да любовь» — для пар, проживших в браке больше 50 лет. Есть множество законодательных инициатив, которые дают женщинам больше возможностей проявлять себя в общественной работе, в предпринимательстве. Екатеринбургское отделение ВРНС создал в 2007 году владыка Кирилл, ныне возглавляющий Татарстанскую митрополию. В 2021 году его сменил Кульберг. В состав отделения входят известные медиа-менеджеры, бизнесмены, представители научной сферы, культуры и образования, общественные деятели, историки, юристы и священнослужители.