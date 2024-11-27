Названа причина смога в Екатеринбурге

Густой смог в Екатеринбурге появился из-за слабого ветра и устойчивой атмосферы
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Смог. Екатеринбург, смог, дымка, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
Смог рассеется к вечеру 30 ноября (архивное фото) Фото:

Густой смог накрыл Екатеринбург из-за устойчивой атмосферы и слабого ветра, который обычно развеивает загрязнения в воздухе. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Смог появился из-за устойчивого антициклона, был очень ослабленный ветер, практически штиль. Кроме этого, формируется приземные инверсии температуры в антициклоне. Как правило, они являются задерживающими слоями и мешают перемешиванию воздуха. Все, что выбрасывалось в атмосферу, оставалось неразвеянным», — пояснила Шепоренко.

Согласно прогнозам синоптиков, смог рассеется только к вечеру 30 ноября. До этого момента объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени. При этом до конца месяца в уральской столице будет малооблачно и без осадков.

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Густой смог накрыл Екатеринбург из-за устойчивой атмосферы и слабого ветра, который обычно развеивает загрязнения в воздухе. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Смог появился из-за устойчивого антициклона, был очень ослабленный ветер, практически штиль. Кроме этого, формируется приземные инверсии температуры в антициклоне. Как правило, они являются задерживающими слоями и мешают перемешиванию воздуха. Все, что выбрасывалось в атмосферу, оставалось неразвеянным», — пояснила Шепоренко. Согласно прогнозам синоптиков, смог рассеется только к вечеру 30 ноября. До этого момента объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени. При этом до конца месяца в уральской столице будет малооблачно и без осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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