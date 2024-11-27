Названа причина смога в Екатеринбурге

Густой смог накрыл Екатеринбург из-за устойчивой атмосферы и слабого ветра, который обычно развеивает загрязнения в воздухе. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
«Смог появился из-за устойчивого антициклона, был очень ослабленный ветер, практически штиль. Кроме этого, формируется приземные инверсии температуры в антициклоне. Как правило, они являются задерживающими слоями и мешают перемешиванию воздуха. Все, что выбрасывалось в атмосферу, оставалось неразвеянным», — пояснила Шепоренко.
Согласно прогнозам синоптиков, смог рассеется только к вечеру 30 ноября. До этого момента объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени. При этом до конца месяца в уральской столице будет малооблачно и без осадков.
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