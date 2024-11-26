Екатеринбург накрыл смог, который продержится до конца месяца

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Туман. Челябинск, смог, нму, атмосферное явление, туман
Последние дни ноября будут малооблачными (архивное фото) Фото:

Екатеринбург накрыл смог, который рассеется только к вечеру 30 ноября. Об заявил Уралгидрометцентр на официальном сайте.

«С 20:00 25 ноября до 20:00 30 ноября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — следует из сообщения.

При этом синоптики отметили, что до конца месяца в уральской столице будет малооблачно и без осадков. Средняя температура воздуха с 27 по 30 ноября ночью будет варьироваться от -6 до -9 градусов, а днем столбики термометров опустятся до -4.

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Екатеринбург накрыл смог, который рассеется только к вечеру 30 ноября. Об заявил Уралгидрометцентр на официальном сайте. «С 20:00 25 ноября до 20:00 30 ноября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — следует из сообщения. При этом синоптики отметили, что до конца месяца в уральской столице будет малооблачно и без осадков. Средняя температура воздуха с 27 по 30 ноября ночью будет варьироваться от -6 до -9 градусов, а днем столбики термометров опустятся до -4.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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