Екатеринбург накрыл смог, который продержится до конца месяца

Екатеринбург накрыл смог, который рассеется только к вечеру 30 ноября. Об заявил Уралгидрометцентр на официальном сайте.
«С 20:00 25 ноября до 20:00 30 ноября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — следует из сообщения.
При этом синоптики отметили, что до конца месяца в уральской столице будет малооблачно и без осадков. Средняя температура воздуха с 27 по 30 ноября ночью будет варьироваться от -6 до -9 градусов, а днем столбики термометров опустятся до -4.
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