В Сургуте запускают шоу об известных городских женщинах

Дом культуры «Невесомость» запускает в Сургуте (ХМАО) шоу об известных городских женщинах. Среди приглашенных спикеров на премьерный выпуск — звезда телепроекта «Голос» Алена Поль.
«Мы открываем новый проект, в котором известные и деятельные женщины Сургута делятся опытом в своей сфере», — сообщили администраторы дома культуры в соцсети «ВКонтакте». На премьере шоу выступит местная певица и артистка сургутского драмтеатра Алена Поль. Она также участвовала в музыкальном проекте «Голос».
Девичники также устраивают и в Ханты-Мансийске. Например, в центре современных горожан «Культштаб» проходят бьюти-вечеринки, на которые приглашают косметологов и стилистов.
А для югорчанок, желающих отдохнуть душой и телом в женском кругу, придумали ретрит-тур. Организаторы предлагают двухдневную программу с парениями и медитациями недалеко от Сургута.
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