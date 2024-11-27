В Сургуте запускают шоу об известных городских женщинах

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Известные в Сургуте женщины будут делиться на шоу своим опытом в конкретной сфере
Известные в Сургуте женщины будут делиться на шоу своим опытом в конкретной сфере Фото:

Дом культуры «Невесомость» запускает в Сургуте (ХМАО) шоу об известных городских женщинах. Среди приглашенных спикеров на премьерный выпуск — звезда телепроекта «Голос» Алена Поль.

«Мы открываем новый проект, в котором известные и деятельные женщины Сургута делятся опытом в своей сфере», — сообщили администраторы дома культуры в соцсети «ВКонтакте». На премьере шоу выступит местная певица и артистка сургутского драмтеатра Алена Поль. Она также участвовала в музыкальном проекте «Голос».

Девичники также устраивают и в Ханты-Мансийске. Например, в центре современных горожан «Культштаб» проходят бьюти-вечеринки, на которые приглашают косметологов и стилистов.

А для югорчанок, желающих отдохнуть душой и телом в женском кругу, придумали ретрит-тур. Организаторы предлагают двухдневную программу с парениями и медитациями недалеко от Сургута.

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Дом культуры «Невесомость» запускает в Сургуте (ХМАО) шоу об известных городских женщинах. Среди приглашенных спикеров на премьерный выпуск — звезда телепроекта «Голос» Алена Поль. «Мы открываем новый проект, в котором известные и деятельные женщины Сургута делятся опытом в своей сфере», — сообщили администраторы дома культуры в соцсети «ВКонтакте». На премьере шоу выступит местная певица и артистка сургутского драмтеатра Алена Поль. Она также участвовала в музыкальном проекте «Голос». Девичники также устраивают и в Ханты-Мансийске. Например, в центре современных горожан «Культштаб» проходят бьюти-вечеринки, на которые приглашают косметологов и стилистов. А для югорчанок, желающих отдохнуть душой и телом в женском кругу, придумали ретрит-тур. Организаторы предлагают двухдневную программу с парениями и медитациями недалеко от Сургута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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