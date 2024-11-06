Жительниц ХМАО зовут исцелить душу в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчанка предлагают очиститься от негатива с помощью духовных практик и парений в бане
Югорчанка предлагают очиститься от негатива с помощью духовных практик и парений в бане Фото:

Югорчанок приглашают в загородный ретрит-тур недалеко от Сургута, чтобы исцелить душу путем медитаций и парений. Двухдневная программа рассчитана на различные духовные практики, купание в чане, консультацию с психологом.

«Наш ретрит для тех, кто устал от непонимания, что делать и куда дальше двигаться. Мы поможем убрать тяжесть, блоки, фоновый шум в голове и теле», — следует из объявления, размещенного на онлайн-сервисе. Организаторы подчеркивают, что ретрит рассчитан только для женщин.

Корреспондент URA.RU узнал, что входит в программу тура. Югорчанкам предлагают медитации, направленные на самознание. На выбор также есть телесные практики, которые якобы помогут избавиться от негатива и стресса, проработать детские травмы с психологом. Кроме того, гостьи смогут попариться в бане или искупаться в чане.

Ранее URA.RU рассказывало о морозотерапии, ставшей популярной в ХМАО. Сеансы представляют собой экскурсии в виде зимних медитаций на свежем воздухе под аккомпанемент этнических инструментов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Югорчанок приглашают в загородный ретрит-тур недалеко от Сургута, чтобы исцелить душу путем медитаций и парений. Двухдневная программа рассчитана на различные духовные практики, купание в чане, консультацию с психологом. «Наш ретрит для тех, кто устал от непонимания, что делать и куда дальше двигаться. Мы поможем убрать тяжесть, блоки, фоновый шум в голове и теле», — следует из объявления, размещенного на онлайн-сервисе. Организаторы подчеркивают, что ретрит рассчитан только для женщин. Корреспондент URA.RU узнал, что входит в программу тура. Югорчанкам предлагают медитации, направленные на самознание. На выбор также есть телесные практики, которые якобы помогут избавиться от негатива и стресса, проработать детские травмы с психологом. Кроме того, гостьи смогут попариться в бане или искупаться в чане. Ранее URA.RU рассказывало о морозотерапии, ставшей популярной в ХМАО. Сеансы представляют собой экскурсии в виде зимних медитаций на свежем воздухе под аккомпанемент этнических инструментов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...