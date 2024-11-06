Жительниц ХМАО зовут исцелить душу в лесу

Югорчанок приглашают в загородный ретрит-тур недалеко от Сургута, чтобы исцелить душу путем медитаций и парений. Двухдневная программа рассчитана на различные духовные практики, купание в чане, консультацию с психологом.
«Наш ретрит для тех, кто устал от непонимания, что делать и куда дальше двигаться. Мы поможем убрать тяжесть, блоки, фоновый шум в голове и теле», — следует из объявления, размещенного на онлайн-сервисе. Организаторы подчеркивают, что ретрит рассчитан только для женщин.
Корреспондент URA.RU узнал, что входит в программу тура. Югорчанкам предлагают медитации, направленные на самознание. На выбор также есть телесные практики, которые якобы помогут избавиться от негатива и стресса, проработать детские травмы с психологом. Кроме того, гостьи смогут попариться в бане или искупаться в чане.
Ранее URA.RU рассказывало о морозотерапии, ставшей популярной в ХМАО. Сеансы представляют собой экскурсии в виде зимних медитаций на свежем воздухе под аккомпанемент этнических инструментов.
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