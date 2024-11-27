Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) победил «Химки» (Подмосковье) в первом этапе 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России, закончив выступление «Химок» в турнире. Матч прошел на «Екатеринбург-Арене» при 4,6 тысячах зрителей. Игра завершилась серией пенальти со счетом 1:1 (4:3), передает корреспондент URA.RU.
В первом тайме «Урал» не смог забить, несмотря на множество попыток, имея преимущество 7:2 по ударам и 2:1 по ударам в створ ворот. Во втором тайме «шмели» продолжали активно атаковать. На 76-й минуте это принесло результат. Навес защитника Лео Гогличидзе пяткой точно замкнул 17-летний форвард Максим Воронов. На 83-й минуте «Химки» ответили своим голом в исполнении полузащитника Бутты Магомедова в нижний угол ворот.
В концовке матча вратарь «Химок» Игорь Обухов попытался предотвратить гол хозяев, но сыграл рукой вне зоны штрафной. Его удалили, и вратарскую футболку надел полузащитник ФК «Химки» Хетаг Хосонов. Матч перешел в серию пенальти, где решающий удар сделал Максим Воронов из «Урала».
Во втором этапе 1/4 финала ФК «Урал» встретится с проигравшим в четвертьфинале Пути РПЛ. На прошлой стадии национального кубка уральцы обыграли «Балтику» из Калининграда со счетом 0:1.
Четвертьфинал Пути регионов стал кубковым дебютом для нового главного тренера «Урала» Олега Шатова, назначенного 6 ноября. Со своего назначения Шатов одержал три победы в Первой лиге, что является самой длинной победной серией клуба в сезоне 2024/25.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!