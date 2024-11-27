В Екатеринбурге экстренно эвакуировали спортивный комплекс

С возгоранием справились до приезда спасателей (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 27 ноября срочно эвакуировали посетителей и работников спортивного комплекса «Урал» во Втузгородке. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Сработала тревога в спортивном комбинате, людей выводили в экстренном порядке. На место приехали спасатели», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что в здании произошло короткое замыкание. С возгоранием справились еще до приезда пожарных, пострадавших нет.
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