Происшествия Пожары В Екатеринбурге экстренно эвакуировали спортивный комплекс 27 ноября 2024 в 20:20 Размер текста - 17 + С возгоранием справились до приезда спасателей (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге вечером 27 ноября срочно эвакуировали посетителей и работников спортивного комплекса «Урал» во Втузгородке. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Сработала тревога в спортивном комбинате, людей выводили в экстренном порядке. На место приехали спасатели», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что в здании произошло короткое замыкание. С возгоранием справились еще до приезда пожарных, пострадавших нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге вечером 27 ноября срочно эвакуировали посетителей и работников спортивного комплекса «Урал» во Втузгородке. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Сработала тревога в спортивном комбинате, людей выводили в экстренном порядке. На место приехали спасатели», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что в здании произошло короткое замыкание. С возгоранием справились еще до приезда пожарных, пострадавших нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям