В Екатеринбурге экстренно эвакуировали спортивный комплекс

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Учения МЧС. Пермь, мчс, химзащита, спасатели, чп, пожарные
С возгоранием справились до приезда спасателей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 27 ноября срочно эвакуировали посетителей и работников спортивного комплекса «Урал» во Втузгородке. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Сработала тревога в спортивном комбинате, людей выводили в экстренном порядке. На место приехали спасатели», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что в здании произошло короткое замыкание. С возгоранием справились еще до приезда пожарных, пострадавших нет.

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В Екатеринбурге вечером 27 ноября срочно эвакуировали посетителей и работников спортивного комплекса «Урал» во Втузгородке. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Сработала тревога в спортивном комбинате, людей выводили в экстренном порядке. На место приехали спасатели», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что в здании произошло короткое замыкание. С возгоранием справились еще до приезда пожарных, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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