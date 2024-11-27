Россия и Казахстан возобновили поставки нефти

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Казахстан начнет вновь получать российскую нефть
Казахстан начнет вновь получать российскую нефть Фото:

Россия возобновила поставки нефти и нефтепродуктов в Казахстан. Соответствующий протокол подписали президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 ноября.

«РФ и Казахстан приняли протокол о возобновлении действия соглашения о сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан», — передает РИА Новости. Соответствующее решение приняли лидеры двух стран в рамках двусторонней встречи в Астане, куда Путин прибыл с государственным визитом. 

По словам журналиста «Россия-1» Павла Зарубина, переговоры между лидерами двух стран длились почти два часа. После встречи Путину и Токаеву предстоит подписать 20 соглашений, которые будут способствовать дополнительному стимулированию развития сотрудничества между двумя странами. Токаев отметил, что Россия и Казахстан также прорабатывают вопрос о долгосрочных поставках российского газа в республику.

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Россия возобновила поставки нефти и нефтепродуктов в Казахстан. Соответствующий протокол подписали президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 ноября. «РФ и Казахстан приняли протокол о возобновлении действия соглашения о сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан», — передает РИА Новости. Соответствующее решение приняли лидеры двух стран в рамках двусторонней встречи в Астане, куда Путин прибыл с государственным визитом.  По словам журналиста «Россия-1» Павла Зарубина, переговоры между лидерами двух стран длились почти два часа. После встречи Путину и Токаеву предстоит подписать 20 соглашений, которые будут способствовать дополнительному стимулированию развития сотрудничества между двумя странами. Токаев отметил, что Россия и Казахстан также прорабатывают вопрос о долгосрочных поставках российского газа в республику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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