Россия и Казахстан возобновили поставки нефти

Россия возобновила поставки нефти и нефтепродуктов в Казахстан. Соответствующий протокол подписали президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 ноября.
«РФ и Казахстан приняли протокол о возобновлении действия соглашения о сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан», — передает РИА Новости. Соответствующее решение приняли лидеры двух стран в рамках двусторонней встречи в Астане, куда Путин прибыл с государственным визитом.
По словам журналиста «Россия-1» Павла Зарубина, переговоры между лидерами двух стран длились почти два часа. После встречи Путину и Токаеву предстоит подписать 20 соглашений, которые будут способствовать дополнительному стимулированию развития сотрудничества между двумя странами. Токаев отметил, что Россия и Казахстан также прорабатывают вопрос о долгосрочных поставках российского газа в республику.
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