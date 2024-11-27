Токаев: прорабатываются долгосрочные поставки газа из России

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Токаев заявил, что во время пленарного заседания было подписано соглашение о транзите газа из РФ в Кыргызстан
Токаев заявил, что во время пленарного заседания было подписано соглашение о транзите газа из РФ в Кыргызстан Фото:

Россия и Казахстан прорабатывают вопрос о долгосрочных поставках российского газа в республику. Также транзит газа из РФ будет проходить через казахстанскую территорию в Узбекистан, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Подписано соглашение с „Газпромом“ о транзите российского газа в Кыргызстан. Прорабатываются долгосрочные поставки российского газа в Казахстан», — заявил Токаев, выступая по видеосвязи на пленарном заседании ХХ форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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Россия и Казахстан прорабатывают вопрос о долгосрочных поставках российского газа в республику. Также транзит газа из РФ будет проходить через казахстанскую территорию в Узбекистан, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Подписано соглашение с „Газпромом“ о транзите российского газа в Кыргызстан. Прорабатываются долгосрочные поставки российского газа в Казахстан», — заявил Токаев, выступая по видеосвязи на пленарном заседании ХХ форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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