Токаев: прорабатываются долгосрочные поставки газа из России

Россия и Казахстан прорабатывают вопрос о долгосрочных поставках российского газа в республику. Также транзит газа из РФ будет проходить через казахстанскую территорию в Узбекистан, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Подписано соглашение с „Газпромом“ о транзите российского газа в Кыргызстан. Прорабатываются долгосрочные поставки российского газа в Казахстан», — заявил Токаев, выступая по видеосвязи на пленарном заседании ХХ форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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