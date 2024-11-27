В Екатеринбурге оцепили такси, внутри нашли труп

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Дом по улице Бородина, 31, где неизвестный открыл стрельбу по машинам и прохожим. Екатеринбург, перекрытие дороги, происшествие, полиция, оцепление, перекрытие улиц, план перехват
Трагедия произошла в Железнодорожном районе города (архивное фото) Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга силовики оцепили такси, в котором нашли труп мужчины. По предварительным данным, он ехал на Северный автовокзал. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в экстренных службах.

«Мужчина вышел из кардиологического центра, вызвал такси и поехал на вокзал. Но по дороге скончался. На месте происшествия работали полицейские и медики. Силовики опросили водителя», — сказал собеседник агентства.

Правоохранители не нашли следов повреждения на теле пассажира. Известно, что погибшему около 50 лет. Он родом из Алапаевского района. Ответ от свердловского СКР ожидается.

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга силовики оцепили такси, в котором нашли труп мужчины. По предварительным данным, он ехал на Северный автовокзал. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «Мужчина вышел из кардиологического центра, вызвал такси и поехал на вокзал. Но по дороге скончался. На месте происшествия работали полицейские и медики. Силовики опросили водителя», — сказал собеседник агентства. Правоохранители не нашли следов повреждения на теле пассажира. Известно, что погибшему около 50 лет. Он родом из Алапаевского района. Ответ от свердловского СКР ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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