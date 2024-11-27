В Екатеринбурге оцепили такси, внутри нашли труп

В Железнодорожном районе Екатеринбурга силовики оцепили такси, в котором нашли труп мужчины. По предварительным данным, он ехал на Северный автовокзал. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в экстренных службах.
«Мужчина вышел из кардиологического центра, вызвал такси и поехал на вокзал. Но по дороге скончался. На месте происшествия работали полицейские и медики. Силовики опросили водителя», — сказал собеседник агентства.
Правоохранители не нашли следов повреждения на теле пассажира. Известно, что погибшему около 50 лет. Он родом из Алапаевского района. Ответ от свердловского СКР ожидается.
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