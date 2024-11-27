Происшествия В Екатеринбурге оцепили такси, внутри нашли труп 27 ноября 2024 в 21:56 Размер текста - 17 + Трагедия произошла в Железнодорожном районе города (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Железнодорожном районе Екатеринбурга силовики оцепили такси, в котором нашли труп мужчины. По предварительным данным, он ехал на Северный автовокзал. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «Мужчина вышел из кардиологического центра, вызвал такси и поехал на вокзал. Но по дороге скончался. На месте происшествия работали полицейские и медики. Силовики опросили водителя», — сказал собеседник агентства. Правоохранители не нашли следов повреждения на теле пассажира. Известно, что погибшему около 50 лет. Он родом из Алапаевского района. Ответ от свердловского СКР ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Железнодорожном районе Екатеринбурга силовики оцепили такси, в котором нашли труп мужчины. По предварительным данным, он ехал на Северный автовокзал. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «Мужчина вышел из кардиологического центра, вызвал такси и поехал на вокзал. Но по дороге скончался. На месте происшествия работали полицейские и медики. Силовики опросили водителя», — сказал собеседник агентства. Правоохранители не нашли следов повреждения на теле пассажира. Известно, что погибшему около 50 лет. Он родом из Алапаевского района. Ответ от свердловского СКР ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям