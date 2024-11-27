Из Челябинска в Калининградскую область увезли звезды, которые планируется установить на мемориалах памяти погибших в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленоградска.
«Звезды из Челябинска уже прибыли. Их установят на мемориалах памяти погибших в ВОВ в поселках Русское и Романово. Обновление мемориалов происходит при подготовки к празднованию 80-летия Победы», — отмечает пресс-служба Зеленоградска.
После установки к новым звездам подключат газ. А звезду для городского мемориального комплекса на братской могиле мастерам еще предстоит отлить из чугуна. Ее сделают по спецпроекту и затем привезут в Зеленоградск.
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