Из Челябинска в Калининградскую область увезли звезды. Фото

27 ноября 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Звезды подключат в честь Дня Победы к газу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Из Челябинска в Калининградскую область увезли звезды, которые планируется установить на мемориалах памяти погибших в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленоградска. «Звезды из Челябинска уже прибыли. Их установят на мемориалах памяти погибших в ВОВ в поселках Русское и Романово. Обновление мемориалов происходит при подготовки к празднованию 80-летия Победы», — отмечает пресс-служба Зеленоградска. После установки к новым звездам подключат газ. А звезду для городского мемориального комплекса на братской могиле мастерам еще предстоит отлить из чугуна. Ее сделают по спецпроекту и затем привезут в Зеленоградск. Установить звезды планируется к мероприятиям, приуроченным к празднованию 80-летия Победы Фото: пресс-служба администрации Зеленоградска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Челябинска в Калининградскую область увезли звезды, которые планируется установить на мемориалах памяти погибших в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленоградска. «Звезды из Челябинска уже прибыли. Их установят на мемориалах памяти погибших в ВОВ в поселках Русское и Романово. Обновление мемориалов происходит при подготовки к празднованию 80-летия Победы», — отмечает пресс-служба Зеленоградска. После установки к новым звездам подключат газ. А звезду для городского мемориального комплекса на братской могиле мастерам еще предстоит отлить из чугуна. Ее сделают по спецпроекту и затем привезут в Зеленоградск.