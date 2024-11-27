Из Челябинска в Калининградскую область увезли звезды. Фото

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Вечный огонь. Курган, вечный огонь погас
Звезды подключат в честь Дня Победы к газу Фото:

Из Челябинска в Калининградскую область увезли звезды, которые планируется установить на мемориалах памяти погибших в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленоградска.

«Звезды из Челябинска уже прибыли. Их установят на мемориалах памяти погибших в ВОВ в поселках Русское и Романово. Обновление мемориалов происходит при подготовки к празднованию 80-летия Победы», — отмечает пресс-служба Зеленоградска.

После установки к новым звездам подключат газ. А звезду для городского мемориального комплекса на братской могиле мастерам еще предстоит отлить из чугуна. Ее сделают по спецпроекту и затем привезут в Зеленоградск.

Установить звезды планируется к мероприятиям, приуроченным к празднованию 80-летия Победы
Установить звезды планируется к мероприятиям, приуроченным к празднованию 80-летия Победы
Фото:

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Из Челябинска в Калининградскую область увезли звезды, которые планируется установить на мемориалах памяти погибших в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленоградска. «Звезды из Челябинска уже прибыли. Их установят на мемориалах памяти погибших в ВОВ в поселках Русское и Романово. Обновление мемориалов происходит при подготовки к празднованию 80-летия Победы», — отмечает пресс-служба Зеленоградска. После установки к новым звездам подключат газ. А звезду для городского мемориального комплекса на братской могиле мастерам еще предстоит отлить из чугуна. Ее сделают по спецпроекту и затем привезут в Зеленоградск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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