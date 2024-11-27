Трамп назначил спецпосланником по Украине пророссийского генерала

Генерал в отставке Кит Келлог назначен на должность спецпосланника по Украине
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Трамп выбрал человека на должность спецпосланника по Украине
Трамп выбрал человека на должность спецпосланника по Украине Фото:

Новоизбранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой на пост спецпосланника по Украине. Эту должность займет пророссийский генерал Кит Келлог.

«Трамп подтвердил, что назначит Кита Келлога спецпосланником США по конфликту на Украине», — передает РИА Новости. Генерал в отставке Кит Келлог известен тем, что придумал план прекращения боевых действий на Украине без требований к Киеву признать за Москвой какие-либо территории.

Он также выступал против санкций или применения грубой силы как способов решения конфликта с Россией. По его словам, украинский вопрос можно решить лишь договоренностями.

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой на пост спецпосланника по Украине. Эту должность займет пророссийский генерал Кит Келлог. «Трамп подтвердил, что назначит Кита Келлога спецпосланником США по конфликту на Украине», — передает РИА Новости. Генерал в отставке Кит Келлог известен тем, что придумал план прекращения боевых действий на Украине без требований к Киеву признать за Москвой какие-либо территории. Он также выступал против санкций или применения грубой силы как способов решения конфликта с Россией. По его словам, украинский вопрос можно решить лишь договоренностями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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