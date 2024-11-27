Ковальчук рассказал о создании «Орешника» и другого гиперзвукового оружия

27 ноября 2024 в 23:11 Размер текста - 17 +

В будущем планируется разработка материалов, способных выдерживать температуры до 2500—3000 градусов, заявил Ковальчук Фото: U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman Россия разработала уникальные материалы, способные выдерживать сверхвысокие температуры, что позволило создать гиперзвуковой комплекс «Орешник» и открывает перспективы для разработки нового вида вооружений. Об этом сообщил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью «Известиям» на полях IV Конгресса молодых ученых в Сириусе. «Орешник» продемонстрировали на днях. «Почему мы это сделали, почему мы всех обогнали? А потому что мы входим в пятерку мировых лидеров… Мы за короткий срок создали гиперзвуковое оружие. А это материалы, которые работали раньше при 1500 градусов, потом — при 1800, а эти — при 2000, и мы это сделали, а другие — нет», — заявил Ковальчук. Ковальчук также отметил, что в будущем планируется разработка материалов, способных выдерживать температуры до 2500—3000 градусов. Это позволит создать еще более продвинутое гиперзвуковое оружие, подчеркнул президент «Курчатовского института». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия разработала уникальные материалы, способные выдерживать сверхвысокие температуры, что позволило создать гиперзвуковой комплекс «Орешник» и открывает перспективы для разработки нового вида вооружений. Об этом сообщил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью «Известиям» на полях IV Конгресса молодых ученых в Сириусе. «Орешник» продемонстрировали на днях. «Почему мы это сделали, почему мы всех обогнали? А потому что мы входим в пятерку мировых лидеров… Мы за короткий срок создали гиперзвуковое оружие. А это материалы, которые работали раньше при 1500 градусов, потом — при 1800, а эти — при 2000, и мы это сделали, а другие — нет», — заявил Ковальчук. Ковальчук также отметил, что в будущем планируется разработка материалов, способных выдерживать температуры до 2500—3000 градусов. Это позволит создать еще более продвинутое гиперзвуковое оружие, подчеркнул президент «Курчатовского института».