Ковальчук рассказал о создании «Орешника» и другого гиперзвукового оружия

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В будущем планируется разработка материалов, способных выдерживать температуры до 2500—3000 градусов, заявил Ковальчук Фото:

Россия разработала уникальные материалы, способные выдерживать сверхвысокие температуры, что позволило создать гиперзвуковой комплекс «Орешник» и открывает перспективы для разработки нового вида вооружений. Об этом сообщил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью «Известиям» на полях IV Конгресса молодых ученых в Сириусе.

«Орешник» продемонстрировали на днях. «Почему мы это сделали, почему мы всех обогнали? А потому что мы входим в пятерку мировых лидеров… Мы за короткий срок создали гиперзвуковое оружие. А это материалы, которые работали раньше при 1500 градусов, потом — при 1800, а эти — при 2000, и мы это сделали, а другие — нет», — заявил Ковальчук.

Ковальчук также отметил, что в будущем планируется разработка материалов, способных выдерживать температуры до 2500—3000 градусов. Это позволит создать еще более продвинутое гиперзвуковое оружие, подчеркнул президент «Курчатовского института».

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Россия разработала уникальные материалы, способные выдерживать сверхвысокие температуры, что позволило создать гиперзвуковой комплекс «Орешник» и открывает перспективы для разработки нового вида вооружений. Об этом сообщил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью «Известиям» на полях IV Конгресса молодых ученых в Сириусе. «Орешник» продемонстрировали на днях. «Почему мы это сделали, почему мы всех обогнали? А потому что мы входим в пятерку мировых лидеров… Мы за короткий срок создали гиперзвуковое оружие. А это материалы, которые работали раньше при 1500 градусов, потом — при 1800, а эти — при 2000, и мы это сделали, а другие — нет», — заявил Ковальчук. Ковальчук также отметил, что в будущем планируется разработка материалов, способных выдерживать температуры до 2500—3000 градусов. Это позволит создать еще более продвинутое гиперзвуковое оружие, подчеркнул президент «Курчатовского института».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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