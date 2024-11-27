27 ноября 2024

Пять беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Пострадавших и разрушений нет Фото:

Силы противовоздушной обороны Минобороны РФ обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Благодаря оперативным действиям сил ПВО, удалось предотвратить возможные угрозы для гражданского населения и инфраструктуры. Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнули в Министерстве обороны.

После успешного отражения атаки оперативные и экстренные службы были направлены на место для проверки и обеспечения безопасности территории.

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Силы противовоздушной обороны Минобороны РФ обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. «Благодаря оперативным действиям сил ПВО, удалось предотвратить возможные угрозы для гражданского населения и инфраструктуры. Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнули в Министерстве обороны. После успешного отражения атаки оперативные и экстренные службы были направлены на место для проверки и обеспечения безопасности территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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