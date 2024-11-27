Пять беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область

Силы противовоздушной обороны Минобороны РФ обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Благодаря оперативным действиям сил ПВО, удалось предотвратить возможные угрозы для гражданского населения и инфраструктуры. Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнули в Министерстве обороны.
После успешного отражения атаки оперативные и экстренные службы были направлены на место для проверки и обеспечения безопасности территории.
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