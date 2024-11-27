27 ноября 2024
26 ноября 2024

Пермяк, распространявший детскую порнографию, предстанет перед судом

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу бывшего врио директора Прометея Гурьева. Курган , документ, ручка, приговор, подпись, бумага, судья, суд
Уголовное дело направлено в суд Фото:

Житель Добрянки Пермского края, распространявший детскую порнографию с декабря 2021 года по май 2023 года, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Следственным отделом по городу Добрянка завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Добрянского округа, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ „Незаконное распространение порнографических материалов, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть ‚Интернет‘, в том числе с изображением несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста“. На данный момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Обвиняемый использовал свой аккаунт в соцсети «ВКонтакте» для распространения детской порнографии. Этим мужчина занимался с декабря 2021 года по май 2023 года.

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Житель Добрянки Пермского края, распространявший детскую порнографию с декабря 2021 года по май 2023 года, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. «Следственным отделом по городу Добрянка завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Добрянского округа, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ „Незаконное распространение порнографических материалов, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть ‚Интернет‘, в том числе с изображением несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста“. На данный момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в telegram-канале ведомства. Обвиняемый использовал свой аккаунт в соцсети «ВКонтакте» для распространения детской порнографии. Этим мужчина занимался с декабря 2021 года по май 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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