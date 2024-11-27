Пермяк, распространявший детскую порнографию, предстанет перед судом

28 ноября 2024 в 04:08 Размер текста - 17 +

Уголовное дело направлено в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Добрянки Пермского края, распространявший детскую порнографию с декабря 2021 года по май 2023 года, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. «Следственным отделом по городу Добрянка завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Добрянского округа, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ „Незаконное распространение порнографических материалов, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть ‚Интернет‘, в том числе с изображением несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста“. На данный момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в telegram-канале ведомства. Обвиняемый использовал свой аккаунт в соцсети «ВКонтакте» для распространения детской порнографии. Этим мужчина занимался с декабря 2021 года по май 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Добрянки Пермского края, распространявший детскую порнографию с декабря 2021 года по май 2023 года, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. «Следственным отделом по городу Добрянка завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Добрянского округа, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ „Незаконное распространение порнографических материалов, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть ‚Интернет‘, в том числе с изображением несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста“. На данный момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в telegram-канале ведомства. Обвиняемый использовал свой аккаунт в соцсети «ВКонтакте» для распространения детской порнографии. Этим мужчина занимался с декабря 2021 года по май 2023 года.