27 ноября 2024

Рожин показал на видео массовую сдачу в плен бойцов ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, автомат калашникова, противостояние, боевики, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, подготовка, ак, конфликт, вооруженные силы, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, строй, солдат, мобилизация, вс рф, сво, наемники, военный, бойцы сво, ак 74, боевой порядок
Бойцы ВСУ сдались в плен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Массовая сдача в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области попала на видео. Кадры разместил военный эксперт Борис Рожин.

«Массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ в Курской области. Очень многие бойцы ВСУ ждут часа, когда для них закончится кошмар, начавшийся с момента попадания в ТЦК», — написал Рожин в своем telegram-канале.

На кадрах видно, что мужчины в камуфляжной форме сидят в помещении со связанными за спиной руками. На глазах у каждого из них клейкая лента. Военный эксперт отметил, что многие в ВСУ ждут возможности сдаться, но боятся расправы со стороны командиров.

Ранее наемник из Великобритании Джеймс Скотт Рис Андерсон попал в плен к российским военным в ходе штурма украинского опорного пункта в курском приграничье. Андерсон занимался корректировкой действий ВСУ, сообщает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Массовая сдача в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области попала на видео. Кадры разместил военный эксперт Борис Рожин. «Массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ в Курской области. Очень многие бойцы ВСУ ждут часа, когда для них закончится кошмар, начавшийся с момента попадания в ТЦК», — написал Рожин в своем telegram-канале. На кадрах видно, что мужчины в камуфляжной форме сидят в помещении со связанными за спиной руками. На глазах у каждого из них клейкая лента. Военный эксперт отметил, что многие в ВСУ ждут возможности сдаться, но боятся расправы со стороны командиров. Ранее наемник из Великобритании Джеймс Скотт Рис Андерсон попал в плен к российским военным в ходе штурма украинского опорного пункта в курском приграничье. Андерсон занимался корректировкой действий ВСУ, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...