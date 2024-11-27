Рожин показал на видео массовую сдачу в плен бойцов ВСУ

28 ноября 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ сдались в плен Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Массовая сдача в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области попала на видео. Кадры разместил военный эксперт Борис Рожин. «Массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ в Курской области. Очень многие бойцы ВСУ ждут часа, когда для них закончится кошмар, начавшийся с момента попадания в ТЦК», — написал Рожин в своем telegram-канале. На кадрах видно, что мужчины в камуфляжной форме сидят в помещении со связанными за спиной руками. На глазах у каждого из них клейкая лента. Военный эксперт отметил, что многие в ВСУ ждут возможности сдаться, но боятся расправы со стороны командиров. Ранее наемник из Великобритании Джеймс Скотт Рис Андерсон попал в плен к российским военным в ходе штурма украинского опорного пункта в курском приграничье. Андерсон занимался корректировкой действий ВСУ, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Массовая сдача в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области попала на видео. Кадры разместил военный эксперт Борис Рожин. «Массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ в Курской области. Очень многие бойцы ВСУ ждут часа, когда для них закончится кошмар, начавшийся с момента попадания в ТЦК», — написал Рожин в своем telegram-канале. На кадрах видно, что мужчины в камуфляжной форме сидят в помещении со связанными за спиной руками. На глазах у каждого из них клейкая лента. Военный эксперт отметил, что многие в ВСУ ждут возможности сдаться, но боятся расправы со стороны командиров. Ранее наемник из Великобритании Джеймс Скотт Рис Андерсон попал в плен к российским военным в ходе штурма украинского опорного пункта в курском приграничье. Андерсон занимался корректировкой действий ВСУ, сообщает «Национальная служба новостей».