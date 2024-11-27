27 ноября 2024

Столичный суд продлил арест экс-мэру Нового Уренгоя Воронову

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Воронов просил отпустить его под залог или домашний арест, но суд оставил его под стражей
Воронов просил отпустить его под залог или домашний арест, но суд оставил его под стражей Фото:
новость из сюжета
Арест бывшего главы Нового Уренгоя Воронова

На три месяца продлен арест экс-мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Решение принял Басманный суд города Москвы.

«Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Воронову Андрею Валерьевичу на три месяца, а всего до 7 месяцев 27 суток, то есть до 1 марта 2025 года», — передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. На этот же срок продлен арест трем другим фигурантам дела — архитектору ООО «Проектстройсервис» Эдуарду Полянскому, исполнительному директору компании Григорию Наку и руководителю проекта «Проектсройсервиса» Максиму Лясину. Их обвиняют в даче взятки.

В материалах дела сообщается, что обвиняемые просили изменить им меру пресечения на домашний арест или залог. В качестве залога они готовы были заплатить 12,3 миллиона рублей, однако суд оставил их под стражей.

Арест Воронова, а также Нака, Полянского и Лясина прошел в Москве 3 июля. Позже их заключение под стражу было продлено до 1 декабря. В ноябре текущего года Воронов подал заявление на заключение контракта для прохождения службы в зоне СВО.

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На три месяца продлен арест экс-мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Решение принял Басманный суд города Москвы. «Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Воронову Андрею Валерьевичу на три месяца, а всего до 7 месяцев 27 суток, то есть до 1 марта 2025 года», — передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. На этот же срок продлен арест трем другим фигурантам дела — архитектору ООО «Проектстройсервис» Эдуарду Полянскому, исполнительному директору компании Григорию Наку и руководителю проекта «Проектсройсервиса» Максиму Лясину. Их обвиняют в даче взятки. В материалах дела сообщается, что обвиняемые просили изменить им меру пресечения на домашний арест или залог. В качестве залога они готовы были заплатить 12,3 миллиона рублей, однако суд оставил их под стражей. Арест Воронова, а также Нака, Полянского и Лясина прошел в Москве 3 июля. Позже их заключение под стражу было продлено до 1 декабря. В ноябре текущего года Воронов подал заявление на заключение контракта для прохождения службы в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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