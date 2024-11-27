Столичный суд продлил арест экс-мэру Нового Уренгоя Воронову

28 ноября 2024 в 05:43 Размер текста - 17 +

Воронов просил отпустить его под залог или домашний арест, но суд оставил его под стражей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Арест бывшего главы Нового Уренгоя Воронова На три месяца продлен арест экс-мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Решение принял Басманный суд города Москвы. «Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Воронову Андрею Валерьевичу на три месяца, а всего до 7 месяцев 27 суток, то есть до 1 марта 2025 года», — передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. На этот же срок продлен арест трем другим фигурантам дела — архитектору ООО «Проектстройсервис» Эдуарду Полянскому, исполнительному директору компании Григорию Наку и руководителю проекта «Проектсройсервиса» Максиму Лясину. Их обвиняют в даче взятки. В материалах дела сообщается, что обвиняемые просили изменить им меру пресечения на домашний арест или залог. В качестве залога они готовы были заплатить 12,3 миллиона рублей, однако суд оставил их под стражей. Арест Воронова, а также Нака, Полянского и Лясина прошел в Москве 3 июля. Позже их заключение под стражу было продлено до 1 декабря. В ноябре текущего года Воронов подал заявление на заключение контракта для прохождения службы в зоне СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На три месяца продлен арест экс-мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Решение принял Басманный суд города Москвы. «Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Воронову Андрею Валерьевичу на три месяца, а всего до 7 месяцев 27 суток, то есть до 1 марта 2025 года», — передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. На этот же срок продлен арест трем другим фигурантам дела — архитектору ООО «Проектстройсервис» Эдуарду Полянскому, исполнительному директору компании Григорию Наку и руководителю проекта «Проектсройсервиса» Максиму Лясину. Их обвиняют в даче взятки. В материалах дела сообщается, что обвиняемые просили изменить им меру пресечения на домашний арест или залог. В качестве залога они готовы были заплатить 12,3 миллиона рублей, однако суд оставил их под стражей. Арест Воронова, а также Нака, Полянского и Лясина прошел в Москве 3 июля. Позже их заключение под стражу было продлено до 1 декабря. В ноябре текущего года Воронов подал заявление на заключение контракта для прохождения службы в зоне СВО.