Столичный суд продлил арест экс-мэру Нового Уренгоя Воронову

На три месяца продлен арест экс-мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Решение принял Басманный суд города Москвы.
«Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Воронову Андрею Валерьевичу на три месяца, а всего до 7 месяцев 27 суток, то есть до 1 марта 2025 года», — передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. На этот же срок продлен арест трем другим фигурантам дела — архитектору ООО «Проектстройсервис» Эдуарду Полянскому, исполнительному директору компании Григорию Наку и руководителю проекта «Проектсройсервиса» Максиму Лясину. Их обвиняют в даче взятки.
В материалах дела сообщается, что обвиняемые просили изменить им меру пресечения на домашний арест или залог. В качестве залога они готовы были заплатить 12,3 миллиона рублей, однако суд оставил их под стражей.
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На три месяца продлен арест экс-мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Решение принял Басманный суд города Москвы. «Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Воронову Андрею Валерьевичу на три месяца, а всего до 7 месяцев 27 суток, то есть до 1 марта 2025 года», — передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. На этот же срок продлен арест трем другим фигурантам дела — архитектору ООО «Проектстройсервис» Эдуарду Полянскому, исполнительному директору компании Григорию Наку и руководителю проекта «Проектсройсервиса» Максиму Лясину. Их обвиняют в даче взятки. В материалах дела сообщается, что обвиняемые просили изменить им меру пресечения на домашний арест или залог. В качестве залога они готовы были заплатить 12,3 миллиона рублей, однако суд оставил их под стражей. Арест Воронова, а также Нака, Полянского и Лясина прошел в Москве 3 июля. Позже их заключение под стражу было продлено до 1 декабря. В ноябре текущего года Воронов подал заявление на заключение контракта для прохождения службы в зоне СВО.