Экс-мэр Нового Уренгоя Воронов написал заявление на службу в армию

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В зоне СВО Воронов планирует принести реальную пользу Родине
В зоне СВО Воронов планирует принести реальную пользу Родине Фото:

Экс-глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, обвиняемый в получении крупной взятки, подал заявление на заключение контракта для прохождения службы в зоне СВО. Об этом заявил его адвокат Вячеслав Земчихин.

«Андрей Воронов рассматривает возможность службы в армии как способ быть полезным России. Он искренне полагает, что сможет принести пользу своей стране на поле боя, вместо нахождения в следственном изоляторе», — сообщил адвокат в беседе с РИА Новости.

Воронов подал заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу Армии России. В настоящее время он находится в СИЗО. Его арест продлен до 1 декабря 2024 года.

О своем намерении отправиться в зону спецоперации Воронов заявил во время судебного заседания в августе текущего года. Он аргументировал это тем, что обладает обширными навыками владения различными видами оружия и рукопашного боя, а также подчеркнул, что находится в отличной физической форме. Воронов подчеркнул, что его просьбу не следует рассматривать как попытку избежать уголовной ответственности.

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Экс-глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, обвиняемый в получении крупной взятки, подал заявление на заключение контракта для прохождения службы в зоне СВО. Об этом заявил его адвокат Вячеслав Земчихин. «Андрей Воронов рассматривает возможность службы в армии как способ быть полезным России. Он искренне полагает, что сможет принести пользу своей стране на поле боя, вместо нахождения в следственном изоляторе», — сообщил адвокат в беседе с РИА Новости. Воронов подал заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу Армии России. В настоящее время он находится в СИЗО. Его арест продлен до 1 декабря 2024 года. О своем намерении отправиться в зону спецоперации Воронов заявил во время судебного заседания в августе текущего года. Он аргументировал это тем, что обладает обширными навыками владения различными видами оружия и рукопашного боя, а также подчеркнул, что находится в отличной физической форме. Воронов подчеркнул, что его просьбу не следует рассматривать как попытку избежать уголовной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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