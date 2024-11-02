Экс-мэр Нового Уренгоя Воронов написал заявление на службу в армию

Экс-глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, обвиняемый в получении крупной взятки, подал заявление на заключение контракта для прохождения службы в зоне СВО. Об этом заявил его адвокат Вячеслав Земчихин.
«Андрей Воронов рассматривает возможность службы в армии как способ быть полезным России. Он искренне полагает, что сможет принести пользу своей стране на поле боя, вместо нахождения в следственном изоляторе», — сообщил адвокат в беседе с РИА Новости.
Воронов подал заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу Армии России. В настоящее время он находится в СИЗО. Его арест продлен до 1 декабря 2024 года.
О своем намерении отправиться в зону спецоперации Воронов заявил во время судебного заседания в августе текущего года. Он аргументировал это тем, что обладает обширными навыками владения различными видами оружия и рукопашного боя, а также подчеркнул, что находится в отличной физической форме. Воронов подчеркнул, что его просьбу не следует рассматривать как попытку избежать уголовной ответственности.
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