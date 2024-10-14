14 октября 2024

Ашинский метзавод вкладывается в свои акции

Ашинский метзавод приобрел 109,6 миллиона своих акций
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Ашу. Челябинская область, ашинский метзавод, амет
Ашинский метзавод старается вложиться в собственные акции Фото:

ПАО «Ашинский метзавод» стал владельцем 109,6 миллиона собственных обыкновенных акций. Это 21,98% уставного капитала предприятия.

«Количество приобретенных голосующих акций эмитента составило 109,6 миллиона единиц. Основанием для приобретения стал акт передачи ликвидируемого имущества», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Ранее право распоряжаться именно этим объемом акций было прекращено у общества с ограниченной ответственностью «Дата-Форум». Организация ликвидирована 4 октября 2024?года, говорится в сообщении сервиса «Руспрофайл».

По данным службы раскрытия информации, Ашинский метзавод выплатил дивиденды по акциям за шесть месяцев текущего года. Размер доходов составил 77 рублей в расчете на одну ценную бумагу. Общая сумма выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг, — 6,7 миллиарда рублей.

Цена акции компании по состоянию на 15 октября 2024 года составила 92,5 рубля. Пик был достигнут 17 сентября. Тогда бумаги торговались на уровне 186,6 рубля. Дорожать акции начали в августе на фоне сообщений о первых за 20 лет дивидендах.

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ПАО «Ашинский метзавод» стал владельцем 109,6 миллиона собственных обыкновенных акций. Это 21,98% уставного капитала предприятия. «Количество приобретенных голосующих акций эмитента составило 109,6 миллиона единиц. Основанием для приобретения стал акт передачи ликвидируемого имущества», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Ранее право распоряжаться именно этим объемом акций было прекращено у общества с ограниченной ответственностью «Дата-Форум». Организация ликвидирована 4 октября 2024?года, говорится в сообщении сервиса «Руспрофайл». По данным службы раскрытия информации, Ашинский метзавод выплатил дивиденды по акциям за шесть месяцев текущего года. Размер доходов составил 77 рублей в расчете на одну ценную бумагу. Общая сумма выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг, — 6,7 миллиарда рублей. Цена акции компании по состоянию на 15 октября 2024 года составила 92,5 рубля. Пик был достигнут 17 сентября. Тогда бумаги торговались на уровне 186,6 рубля. Дорожать акции начали в августе на фоне сообщений о первых за 20 лет дивидендах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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