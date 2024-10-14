Ашинский метзавод вкладывается в свои акции

ПАО «Ашинский метзавод» стал владельцем 109,6 миллиона собственных обыкновенных акций. Это 21,98% уставного капитала предприятия.
«Количество приобретенных голосующих акций эмитента составило 109,6 миллиона единиц. Основанием для приобретения стал акт передачи ликвидируемого имущества», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Ранее право распоряжаться именно этим объемом акций было прекращено у общества с ограниченной ответственностью «Дата-Форум». Организация ликвидирована 4 октября 2024?года, говорится в сообщении сервиса «Руспрофайл».
По данным службы раскрытия информации, Ашинский метзавод выплатил дивиденды по акциям за шесть месяцев текущего года. Размер доходов составил 77 рублей в расчете на одну ценную бумагу. Общая сумма выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг, — 6,7 миллиарда рублей.
Цена акции компании по состоянию на 15 октября 2024 года составила 92,5 рубля. Пик был достигнут 17 сентября. Тогда бумаги торговались на уровне 186,6 рубля. Дорожать акции начали в августе на фоне сообщений о первых за 20 лет дивидендах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!