Стало известно о 70 объектах недвижимости Макаревича* в России

Глава ФПБК Бородин: у иноагента Макаревича в России 70 объектов недвижимости
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Концерт Андрея Макаревича в Ельцин Центре. Екатеринбург, макаревич андрей
Бородин предложил отправить сына Макаревича Ивана в зону СВО Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

У основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может быть около 70 объектов недвижимости в России. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«У Макаревича очень много недвижимости в России. Мы смотрели, у него около 70 объектов. И как можно ему давать зарабатывать деньги у нас, если на Западе он дискредитирует нашу страну, президента и СВО», — сообщил Бородин сайту News.

По этой причине он назвал поправку о зачислении доходов иноагентов на спецсчет необходимой. По мнению главы ФПБК, в России у людей со статусом иноагентов «все должно быть парализовано». Бородин предложил также отправить сына Макаревича Ивана в зону СВО.

Макаревич недавно признался, что скучает по российской природе, поскольку Израиль и его окрестности сильно отличаются. Ранее Верховный суд России не стал рассматривать жалобу артиста о снятии с него статуса иноагента, пишет «Национальная служба новостей».

Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом*

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У основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может быть около 70 объектов недвижимости в России. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. «У Макаревича очень много недвижимости в России. Мы смотрели, у него около 70 объектов. И как можно ему давать зарабатывать деньги у нас, если на Западе он дискредитирует нашу страну, президента и СВО», — сообщил Бородин сайту News. По этой причине он назвал поправку о зачислении доходов иноагентов на спецсчет необходимой. По мнению главы ФПБК, в России у людей со статусом иноагентов «все должно быть парализовано». Бородин предложил также отправить сына Макаревича Ивана в зону СВО. Макаревич недавно признался, что скучает по российской природе, поскольку Израиль и его окрестности сильно отличаются. Ранее Верховный суд России не стал рассматривать жалобу артиста о снятии с него статуса иноагента, пишет «Национальная служба новостей». Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом*
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