Стало известно о 70 объектах недвижимости Макаревича* в России

Глава ФПБК Бородин: у иноагента Макаревича в России 70 объектов недвижимости

Бородин предложил отправить сына Макаревича Ивана в зону СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Иноагенты РФ

У основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может быть около 70 объектов недвижимости в России. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«У Макаревича очень много недвижимости в России. Мы смотрели, у него около 70 объектов. И как можно ему давать зарабатывать деньги у нас, если на Западе он дискредитирует нашу страну, президента и СВО», — сообщил Бородин сайту News.

По этой причине он назвал поправку о зачислении доходов иноагентов на спецсчет необходимой. По мнению главы ФПБК, в России у людей со статусом иноагентов «все должно быть парализовано». Бородин предложил также отправить сына Макаревича Ивана в зону СВО.

Макаревич недавно признался, что скучает по российской природе, поскольку Израиль и его окрестности сильно отличаются. Ранее Верховный суд России не стал рассматривать жалобу артиста о снятии с него статуса иноагента, пишет «Национальная служба новостей».

Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом*