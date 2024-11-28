Вырастут пенсии и станет больше военных: как жизнь россиян изменится с декабря

В декабре 2024 года вступят в силу сразу несколько законов. Так, будет повышено количество военнослужащих ВС РФ, увеличится пенсия для тех, кто отметил 80-летний юбилей, а участников СВО освободят от части долгов. Об этих и других законах, вступающих в силу в декабре — в материале URA.RU.
Станет больше военных
Штатная численность ВС РФ увеличится на 180 тысяч человек — до 1,5 миллиона, общая численность армии составит более 2,4 миллионов. Закон вступит в силу согласно Указу Президента России с 1 декабря.
Вырастут пенсии юбиляров
Пенсионеры, отметившие 80-летие в ноябре, а также получившие первую группу инвалидности, получат фиксированную выплату к пенсии. Доплата происходит только по одному из оснований, но в обоих случаях ее размер составляет 8134 рубля и 88 копеек.
Участников СВО освободят от долгов
Участников спецоперации на Украине освободят от денежных взысканий, которые надо оплатить в случае, если просрочено погашение долга. В обычных случаях такой исполнительский сбор составляет 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества. Соответствующий закон № 391-ФЗ вступает в силу 1 декабря. Также с 30 до 180 дней будет увеличен срок, в течение которого не будут возобновляться приостановленные исполнительные производства.
Помимо этого, с 1 декабря заключивших контракт с Минобороны РФ освободят от судебных и кредитных долгов суммой до 10 миллионов рублей. При этом ранее уже был установлен мораторий на взыскание долгов с участников СВО.
Иностранцы будут сдавать биометрию при въезде в РФ
С 1 декабря начнется эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде в Россию. На старте эксперимента иностранные граждане будут сдавать фото и отпечатки пальцев в аэропортах Москвы Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково, а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. А до конца июня такая практика должна быть установлена на всех пограничных пропускных пунктах.
После 30 июня биометрию можно будет сдать заранее — это будет осуществляться через приложение «Единая биометрическая система». А после этого подать заявление со своими данным можно будет через «Госуслуги».
Иностранцы, которых не затронет эксперимент:
- граждане Белоруссии;
- дети до шести лет;
- дипломаты и консулы;
- сотрудники аккредитованных в России международных организаций и члены их семей.
«Госуслуги» помогут узнать о компенсации за средства реабилитации
Люди с инвалидностью, которые самостоятельно приобрели техническое средство реабилитации (ТСР), смогут запросить компенсацию за его покупку через портал «Госуслуги». В ответ будет прислано уведомление о размере компенсации. Она будет выплачиваться по месту жительства, пребывания или фактического проживания человека. Указ Минтруда вступает в силу с 1 декабря.
Пропаганда чайлдфри станет наказуемой
Распространение информации об идеологии отказа от деторождения в интернете, фильмах, рекламе и СМИ станет наказуемой. После публикации или неудаления такой информации соцсети будут попадать в реестр доменов, которые содержат запрещенную в РФ информацию. За публичное распространение чайлдфри также будут взиматься штрафы:
- для должностных лиц — до 200 тысяч рублей,
- для юридических — до миллиона, а также приостановление деятельности последних на 90 суток;
- при распространении идеологии среди несовершеннолетних через интернет и СМИ — до 400 тысяч, должностным — 800 тысяч, юрлицом — пять миллионов рублей.
Лишение свободы за подложные налоговые декларации
Сбыт и представление в налоговые подложных счетов и налоговых деклараций могут послужить основанием для лишения свободы на семь лет. Признаваться подложными они будут в том случае, если они содержат ложные сведения о выполнении работ или передаче имущественных прав, об оказании услуг или отгрузке товаров.
За подачу подложного документа предусмотрены штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо принудительные работы до четырех лет. Если подача такой декларации несет крупный доход — наказанием станет лишение свободы на срок до четырех лет. В случае, если такие деяния совершены группой лиц по сговору, то наказание будет заключаться либо в штрафе до 800 тысяч рублей, принудительных работах до пяти лет или лишении свободы до семи лет.
Оформить собственность машино-мест в паркинг будет проще
Чтобы зарегистрировать свое парковочное место как отдельный объект недвижимости, необходимо будет заключить лишь договор с кадастровым инженером. Получать согласие соседей, владеющих паркингом по долевой ответственности, больше не потребуется.
Посредники не смогут принимать экзамены у мигрантов
Экзамены по русскому языку, основам российского законодательства и истории России смогут принимать у мигрантов только государственные учреждения из специального перечня правительства. Экзамены будут проводиться за определенную плату. Посредники или какие-либо третьи лица принимать экзамены не смогут даже по поручению госучреждения.
Другие законы
- Осужденным, которые находятся в следственном изоляторе разрешат проводить длительные свидания с родственниками с 20 декабря;
- Понятия «организация сектора промышленного дизайна», «инжиниринговая организация в сфере создания промышленной продукции», «инжиниринговая организация в сфере создания промышленного производства» появятся в законодательстве. Правительство установит требования к их деятельности и будет вести реестр таких организаций;
- Устанавливать порядок определения и утверждения улова в водоемах, находящихся под международными договорами будет Правительство РФ, а не Росрыболовство;
- Расширится перечень требований к лицензии, в соответствии с которой обеспечивается доступ к Интернету;
- Режим зон территориального развития 2011 года будет упразднен;
- Будет изменен экспорт некоторых природных ресурсов из России.
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