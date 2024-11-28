Вырастут пенсии и станет больше военных: как жизнь россиян изменится с декабря

Иностранцы будут сдавать биометрию при въезде в РФ с 1 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионеры, отметившие 80-летие в ноябре, получат фиксированную выплату к пенсии с 1 декабря
Пенсионеры, отметившие 80-летие в ноябре, получат фиксированную выплату к пенсии с 1 декабря Фото:

В декабре 2024 года вступят в силу сразу несколько законов. Так, будет повышено количество военнослужащих ВС РФ, увеличится пенсия для тех, кто отметил 80-летний юбилей, а участников СВО освободят от части долгов. Об этих и других законах, вступающих в силу в декабре — в материале URA.RU.

Станет больше военных

Штатная численность ВС РФ увеличится на 180 тысяч человек — до 1,5 миллиона, общая численность армии составит более 2,4 миллионов. Закон вступит в силу согласно Указу Президента России с 1 декабря.

Вырастут пенсии юбиляров

Пенсионеры, отметившие 80-летие в ноябре, а также получившие первую группу инвалидности, получат фиксированную выплату к пенсии. Доплата происходит только по одному из оснований, но в обоих случаях ее размер составляет 8134 рубля и 88 копеек.

Участников СВО освободят от долгов

Участников СВО освободят от кредитных и судебных долгов до 10 миллионов рублей
Участников СВО освободят от кредитных и судебных долгов до 10 миллионов рублей
Фото:

Участников спецоперации на Украине освободят от денежных взысканий, которые надо оплатить в случае, если просрочено погашение долга. В обычных случаях такой исполнительский сбор составляет 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества. Соответствующий закон № 391-ФЗ вступает в силу 1 декабря. Также с 30 до 180 дней будет увеличен срок, в течение которого не будут возобновляться приостановленные исполнительные производства.

Помимо этого, с 1 декабря заключивших контракт с Минобороны РФ освободят от судебных и кредитных долгов суммой до 10 миллионов рублей. При этом ранее уже был установлен мораторий на взыскание долгов с участников СВО. 

Иностранцы будут сдавать биометрию при въезде в РФ

Иностранцы будут сдавать фото и отпечатки пальцев на пограничных пропускных пунктах и в аэропортах
Иностранцы будут сдавать фото и отпечатки пальцев на пограничных пропускных пунктах и в аэропортах
Фото:

С 1 декабря начнется эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде в Россию. На старте эксперимента иностранные граждане будут сдавать фото и отпечатки пальцев в аэропортах Москвы Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково, а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. А до конца июня такая практика должна быть установлена на всех пограничных пропускных пунктах.

После 30 июня биометрию можно будет сдать заранее — это будет осуществляться через приложение «Единая биометрическая система». А после этого подать заявление со своими данным можно будет через «Госуслуги».

Иностранцы, которых не затронет эксперимент:

  • граждане Белоруссии;
  • дети до шести лет;
  • дипломаты и консулы;
  • сотрудники аккредитованных в России международных организаций и члены их семей.

«Госуслуги» помогут узнать о компенсации за средства реабилитации

Люди с инвалидностью, которые самостоятельно приобрели техническое средство реабилитации (ТСР), смогут запросить компенсацию за его покупку через портал «Госуслуги». В ответ будет прислано уведомление о размере компенсации. Она будет выплачиваться по месту жительства, пребывания или фактического проживания человека. Указ Минтруда вступает в силу с 1 декабря. 

Пропаганда чайлдфри станет наказуемой

Штраф за пропаганду чайлдфри может составить до пяти миллионов рублей
Штраф за пропаганду чайлдфри может составить до пяти миллионов рублей
Фото:

Распространение информации об идеологии отказа от деторождения в интернете, фильмах, рекламе и СМИ станет наказуемой. После публикации или неудаления такой информации соцсети будут попадать в реестр доменов, которые содержат запрещенную в РФ информацию. За публичное распространение чайлдфри также будут взиматься штрафы:

  • для должностных лиц — до 200 тысяч рублей,
  • для юридических — до миллиона, а также приостановление деятельности последних на 90 суток;
  • при распространении идеологии среди несовершеннолетних через интернет и СМИ — до 400 тысяч, должностным — 800 тысяч, юрлицом — пять миллионов рублей.

Лишение свободы за подложные налоговые декларации

За подложные налоговые декларации будут наказывать штрафами, принудительными работами или лишением свободы
За подложные налоговые декларации будут наказывать штрафами, принудительными работами или лишением свободы
Фото:

Сбыт и представление в налоговые подложных счетов и налоговых деклараций могут послужить основанием для лишения свободы на семь лет. Признаваться подложными они будут в том случае, если они содержат ложные сведения о выполнении работ или передаче имущественных прав, об оказании услуг или отгрузке товаров.

За подачу подложного документа предусмотрены штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо принудительные работы до четырех лет. Если подача такой декларации несет крупный доход — наказанием станет лишение свободы на срок до четырех лет. В случае, если такие деяния совершены группой лиц по сговору, то наказание будет заключаться либо в штрафе до 800 тысяч рублей, принудительных работах до пяти лет или лишении свободы до семи лет.

Для оформления машино-места в паркинге потребуется договор с кадастровым инженером
Для оформления машино-места в паркинге потребуется договор с кадастровым инженером
Фото:

Оформить собственность машино-мест в паркинг будет проще

Чтобы зарегистрировать свое парковочное место как отдельный объект недвижимости, необходимо будет заключить лишь договор с кадастровым инженером. Получать согласие соседей, владеющих паркингом по долевой ответственности, больше не потребуется.

Посредники не смогут принимать экзамены у мигрантов

Экзамены по русскому языку, основам российского законодательства и истории России смогут принимать у мигрантов только государственные учреждения из специального перечня правительства. Экзамены будут проводиться за определенную плату. Посредники или какие-либо третьи лица принимать экзамены не смогут даже по поручению госучреждения.

Другие законы

  1. Осужденным, которые находятся в следственном изоляторе разрешат проводить длительные свидания с родственниками с 20 декабря;
  2. Понятия «организация сектора промышленного дизайна», «инжиниринговая организация в сфере создания промышленной продукции», «инжиниринговая организация в сфере создания промышленного производства» появятся в законодательстве. Правительство установит требования к их деятельности и будет вести реестр таких организаций;
  3. Устанавливать порядок определения и утверждения улова в водоемах, находящихся под международными договорами будет Правительство РФ, а не Росрыболовство;
  4. Расширится перечень требований к лицензии, в соответствии с которой обеспечивается доступ к Интернету;
  5. Режим зон территориального развития 2011 года будет упразднен;
  6. Будет изменен экспорт некоторых природных ресурсов из России.

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В декабре 2024 года вступят в силу сразу несколько законов. Так, будет повышено количество военнослужащих ВС РФ, увеличится пенсия для тех, кто отметил 80-летний юбилей, а участников СВО освободят от части долгов. Об этих и других законах, вступающих в силу в декабре — в материале URA.RU. Станет больше военных Штатная численность ВС РФ увеличится на 180 тысяч человек — до 1,5 миллиона, общая численность армии составит более 2,4 миллионов. Закон вступит в силу согласно Указу Президента России с 1 декабря. Вырастут пенсии юбиляров Пенсионеры, отметившие 80-летие в ноябре, а также получившие первую группу инвалидности, получат фиксированную выплату к пенсии. Доплата происходит только по одному из оснований, но в обоих случаях ее размер составляет 8134 рубля и 88 копеек. Участников СВО освободят от долгов Участников спецоперации на Украине освободят от денежных взысканий, которые надо оплатить в случае, если просрочено погашение долга. В обычных случаях такой исполнительский сбор составляет 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества. Соответствующий закон № 391-ФЗ вступает в силу 1 декабря. Также с 30 до 180 дней будет увеличен срок, в течение которого не будут возобновляться приостановленные исполнительные производства. Помимо этого, с 1 декабря заключивших контракт с Минобороны РФ освободят от судебных и кредитных долгов суммой до 10 миллионов рублей. При этом ранее уже был установлен мораторий на взыскание долгов с участников СВО.  Иностранцы будут сдавать биометрию при въезде в РФ С 1 декабря начнется эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде в Россию. На старте эксперимента иностранные граждане будут сдавать фото и отпечатки пальцев в аэропортах Москвы Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково, а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. А до конца июня такая практика должна быть установлена на всех пограничных пропускных пунктах. После 30 июня биометрию можно будет сдать заранее — это будет осуществляться через приложение «Единая биометрическая система». А после этого подать заявление со своими данным можно будет через «Госуслуги». Иностранцы, которых не затронет эксперимент: «Госуслуги» помогут узнать о компенсации за средства реабилитации Люди с инвалидностью, которые самостоятельно приобрели техническое средство реабилитации (ТСР), смогут запросить компенсацию за его покупку через портал «Госуслуги». В ответ будет прислано уведомление о размере компенсации. Она будет выплачиваться по месту жительства, пребывания или фактического проживания человека. Указ Минтруда вступает в силу с 1 декабря.  Пропаганда чайлдфри станет наказуемой Распространение информации об идеологии отказа от деторождения в интернете, фильмах, рекламе и СМИ станет наказуемой. После публикации или неудаления такой информации соцсети будут попадать в реестр доменов, которые содержат запрещенную в РФ информацию. За публичное распространение чайлдфри также будут взиматься штрафы: Лишение свободы за подложные налоговые декларации Сбыт и представление в налоговые подложных счетов и налоговых деклараций могут послужить основанием для лишения свободы на семь лет. Признаваться подложными они будут в том случае, если они содержат ложные сведения о выполнении работ или передаче имущественных прав, об оказании услуг или отгрузке товаров. За подачу подложного документа предусмотрены штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо принудительные работы до четырех лет. Если подача такой декларации несет крупный доход — наказанием станет лишение свободы на срок до четырех лет. В случае, если такие деяния совершены группой лиц по сговору, то наказание будет заключаться либо в штрафе до 800 тысяч рублей, принудительных работах до пяти лет или лишении свободы до семи лет. Оформить собственность машино-мест в паркинг будет проще Чтобы зарегистрировать свое парковочное место как отдельный объект недвижимости, необходимо будет заключить лишь договор с кадастровым инженером. Получать согласие соседей, владеющих паркингом по долевой ответственности, больше не потребуется. Посредники не смогут принимать экзамены у мигрантов Экзамены по русскому языку, основам российского законодательства и истории России смогут принимать у мигрантов только государственные учреждения из специального перечня правительства. Экзамены будут проводиться за определенную плату. Посредники или какие-либо третьи лица принимать экзамены не смогут даже по поручению госучреждения. Другие законы
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