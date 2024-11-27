27 ноября 2024

Челябинцев напугали звуки взрывов

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В МЧС заявили о работах на заводе «Сигнал», которые могут быть причиной шума
В МЧС заявили о работах на заводе «Сигнал», которые могут быть причиной шума Фото:

Жителей Центрального района Челябинска утром 28 ноября напугали звуки взрывов. В пресс-службе ГУ МЧС пугающие хлопки связали с работами на заводе «Сигнал».

«На заводе „Сигнал“ сегодня с 9:00 до 12:00 часов запланированы соответствующие мероприятия. Возможно, взрывы слышно именно оттуда», — ответили в пресс-службе ГУ МЧС.

Челябинцы уточняют, что взрывы было слышно несколько раз. Шум сравнили со звуком от изоляции труб.

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Жителей Центрального района Челябинска утром 28 ноября напугали звуки взрывов. В пресс-службе ГУ МЧС пугающие хлопки связали с работами на заводе «Сигнал». «На заводе „Сигнал“ сегодня с 9:00 до 12:00 часов запланированы соответствующие мероприятия. Возможно, взрывы слышно именно оттуда», — ответили в пресс-службе ГУ МЧС. Челябинцы уточняют, что взрывы было слышно несколько раз. Шум сравнили со звуком от изоляции труб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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