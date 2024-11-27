Общество Транспорт «Уральские авиалинии» массово задерживают рейсы из Екатеринбурга. Скрин 28 ноября 2024 в 10:20 Размер текста - 17 + Задерживаются вылеты трех самолетов (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово 28 ноября перенесли рейсы «Уральских авиалиний» в Сочи, Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Вылет самолета из Екатеринбурга в Сочи (рейс U6-321) перенесли с 12:30 на 14:00. Рейс U6-205 в Минеральные Воды задержан с 12:35 до 14:10, а отправка в Санкт-Петербург (рейс U6-174) ожидается в 14:20 вместо 12:00. Причина задержки не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. На момент публикации ответ не поступил. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В екатеринбургском аэропорту Кольцово 28 ноября перенесли рейсы «Уральских авиалиний» в Сочи, Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Вылет самолета из Екатеринбурга в Сочи (рейс U6-321) перенесли с 12:30 на 14:00. Рейс U6-205 в Минеральные Воды задержан с 12:35 до 14:10, а отправка в Санкт-Петербург (рейс U6-174) ожидается в 14:20 вместо 12:00. Причина задержки не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. На момент публикации ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям