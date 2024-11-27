Задерживаются вылеты трех самолетов (архивное фото)
В екатеринбургском аэропорту Кольцово 28 ноября перенесли рейсы «Уральских авиалиний» в Сочи, Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Вылет самолета из Екатеринбурга в Сочи (рейс U6-321) перенесли с 12:30 на 14:00. Рейс U6-205 в Минеральные Воды задержан с 12:35 до 14:10, а отправка в Санкт-Петербург (рейс U6-174) ожидается в 14:20 вместо 12:00.
Причина задержки не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. На момент публикации ответ не поступил.
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