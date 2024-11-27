27 ноября 2024

«Уральские авиалинии» массово задерживают рейсы из Екатеринбурга. Скрин

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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, эпидемия, летное поле, самолеты на приколе
Задерживаются вылеты трех самолетов (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 28 ноября перенесли рейсы «Уральских авиалиний» в Сочи, Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Вылет самолета из Екатеринбурга в Сочи (рейс U6-321) перенесли с 12:30 на 14:00. Рейс U6-205 в Минеральные Воды задержан с 12:35 до 14:10, а отправка в Санкт-Петербург (рейс U6-174) ожидается в 14:20 вместо 12:00.

Причина задержки не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. На момент публикации ответ не поступил.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово 28 ноября перенесли рейсы «Уральских авиалиний» в Сочи, Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Вылет самолета из Екатеринбурга в Сочи (рейс U6-321) перенесли с 12:30 на 14:00. Рейс U6-205 в Минеральные Воды задержан с 12:35 до 14:10, а отправка в Санкт-Петербург (рейс U6-174) ожидается в 14:20 вместо 12:00. Причина задержки не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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