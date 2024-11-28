Ученые БФУ обнаружили способ продления жизни до 100 лет

Ученые из БФУ в составе международной группы исследователей обнаружили участок генома, который способствует продлению жизни до 100 лет и более. Специалисты выявили, что определенный фрагмент митохондриальной ДНК (мтДНК) играет ключевую роль в процессах старения и развития заболеваний мышечной и нервной ткани.
«Укорачивание мтДНК превращает ее из 'доброй' в 'злую'. Этот процесс происходит при наличии в молекуле одинаковых по последовательности нуклеотидов фрагментов, которые расположены в некотором удалении друг от друга (повторы). Если эти повторы абсолютно идентичны, то молекулярная машина, копирующая ДНК, может перескочить с одного повтора на другой, 'вырезав' часть информации посередине», — заявил один из авторов работы, старший научный сотрудник Центра геномных исследований БФУ Константин Попадьин.
Накопление в клетке «критической массы» молекул митохондриальной ДНК, которым недостает определенных генетических элементов, может привести к ее гибели. Это, в свою очередь, способствует развитию заболеваний нервной и опорно-двигательной систем, серьезно ухудшающих качество жизни человека. Однако известно, что некоторые люди достигают возраста 100–120 лет и сохраняют как физическое, так и умственное здоровье на протяжении своей долгой жизни.
Также исследователи изучили митохондриальные ДНК представителей ветви D4A, проживающих в Японии и Китае, у которых было обнаружено отличие в «скользком» месте мтДНК. Это отличие предотвращает ошибки в процессе копирования ДНК, что, как предполагается, способствует здоровому старению.
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