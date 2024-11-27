27 ноября 2024

Челябинская актриса Оболдина продолжила сниматься в сериале «Балабол»

© Служба новостей «URA.RU»
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Оболдина снималась во всех сезонах сериала «Балабол»
Оболдина снималась во всех сезонах сериала «Балабол» Фото:

Уроженка Кыштыма (Челябинская область), актриса Инга Оболдина вновь появится на экранах в восьмом сезоне детектива «Балабол». Премьера новой части серила состоится 4 декабря, сообщают на сайте «Кино-театр.ру».

«В ролях „Балабол-8“: Константин Юшкевич, Григорий Сиятвинда, Гоша Куценко, Юлия Такшина, Вадим Андреев, Инга Оболдина и другие. Премьера 4 декабря 2024 на телеканале НТВ», — уточняют на сайте.

Оболдина снималась во всех сезонах серила «Балабол» в роли подполковника полиции — Варвары Постышевой. Главную роль в картине играет актер Константин Юшкевич. В восьмой части детектива его герой — майор Саня Балабин будет заниматься разными уголовными делами. Он не раз окажется на грани жизни и смерти. В сюжет ворвется дядя Митя — бывший подполковник милиции, который поспособствовал рабочему пути Александра. Также зрителей ожидает множество любовных линий и волнительных моментов.

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Уроженка Кыштыма (Челябинская область), актриса Инга Оболдина вновь появится на экранах в восьмом сезоне детектива «Балабол». Премьера новой части серила состоится 4 декабря, сообщают на сайте «Кино-театр.ру». «В ролях „Балабол-8“: Константин Юшкевич, Григорий Сиятвинда, Гоша Куценко, Юлия Такшина, Вадим Андреев, Инга Оболдина и другие. Премьера 4 декабря 2024 на телеканале НТВ», — уточняют на сайте. Оболдина снималась во всех сезонах серила «Балабол» в роли подполковника полиции — Варвары Постышевой. Главную роль в картине играет актер Константин Юшкевич. В восьмой части детектива его герой — майор Саня Балабин будет заниматься разными уголовными делами. Он не раз окажется на грани жизни и смерти. В сюжет ворвется дядя Митя — бывший подполковник милиции, который поспособствовал рабочему пути Александра. Также зрителей ожидает множество любовных линий и волнительных моментов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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