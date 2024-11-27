27 ноября 2024

Под Екатеринбургом введут карантин по смертельному заболеванию

В поселках под Екатеринбургом введут карантин из-за выспышки бешенства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , карантин, covid, пандемия коронавируса, красная зона, внимание зона карантина
Ограничения введут в поселках Прохладный и Гагаринский (архивное фото) Фото:

В поселках Прохладный и Гагарский Белоярского городского округа (Свердловская область) зафиксировали вспышки бешенства из-за обнаруженных трупов зараженных животных. Теперь в этом районе будет установлен карантин. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«В скором времени на месте обнаружения больных животных будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий», — следует из сообщения. Жители Прохладного 22 ноября обнаружили труп бродячей собаки, а рядом с Гагарским была найдена мертвая лиса.

Лабораторные исследования подтвердили, что животные были заражены. Ветеринары призвали белоярцев оперативно привить от бешенства своих домашних животных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселках Прохладный и Гагарский Белоярского городского округа (Свердловская область) зафиксировали вспышки бешенства из-за обнаруженных трупов зараженных животных. Теперь в этом районе будет установлен карантин. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. «В скором времени на месте обнаружения больных животных будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий», — следует из сообщения. Жители Прохладного 22 ноября обнаружили труп бродячей собаки, а рядом с Гагарским была найдена мертвая лиса. Лабораторные исследования подтвердили, что животные были заражены. Ветеринары призвали белоярцев оперативно привить от бешенства своих домашних животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...