Происшествия Под Екатеринбургом введут карантин по смертельному заболеванию В поселках под Екатеринбургом введут карантин из-за выспышки бешенства 28 ноября 2024 в 11:20 Размер текста - 17 + Ограничения введут в поселках Прохладный и Гагаринский (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселках Прохладный и Гагарский Белоярского городского округа (Свердловская область) зафиксировали вспышки бешенства из-за обнаруженных трупов зараженных животных. Теперь в этом районе будет установлен карантин. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. «В скором времени на месте обнаружения больных животных будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий», — следует из сообщения. Жители Прохладного 22 ноября обнаружили труп бродячей собаки, а рядом с Гагарским была найдена мертвая лиса. Лабораторные исследования подтвердили, что животные были заражены. Ветеринары призвали белоярцев оперативно привить от бешенства своих домашних животных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В поселках Прохладный и Гагарский Белоярского городского округа (Свердловская область) зафиксировали вспышки бешенства из-за обнаруженных трупов зараженных животных. Теперь в этом районе будет установлен карантин. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. «В скором времени на месте обнаружения больных животных будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий», — следует из сообщения. Жители Прохладного 22 ноября обнаружили труп бродячей собаки, а рядом с Гагарским была найдена мертвая лиса. Лабораторные исследования подтвердили, что животные были заражены. Ветеринары призвали белоярцев оперативно привить от бешенства своих домашних животных. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям