Под Екатеринбургом введут карантин по смертельному заболеванию

В поселках Прохладный и Гагарский Белоярского городского округа (Свердловская область) зафиксировали вспышки бешенства из-за обнаруженных трупов зараженных животных. Теперь в этом районе будет установлен карантин. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.
«В скором времени на месте обнаружения больных животных будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий», — следует из сообщения. Жители Прохладного 22 ноября обнаружили труп бродячей собаки, а рядом с Гагарским была найдена мертвая лиса.
Лабораторные исследования подтвердили, что животные были заражены. Ветеринары призвали белоярцев оперативно привить от бешенства своих домашних животных.
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