27 ноября 2024

В Челябинске пройдут первые соревнования по адаптивному хоккею

© Служба новостей «URA.RU»
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В турнире поучаствуют спортсмены из Чувашской Республики, Челябинской и Свердловской областей
В турнире поучаствуют спортсмены из Чувашской Республики, Челябинской и Свердловской областей Фото:

В Челябинске с 29 ноября по 1 декабря пройдут соревнования «Добрый Урал» по адаптивному хоккею. Событие впервые соберет спортсменов с ментальными особенностями развития из разных городов. Как сообщают организаторы, состязаться хоккеисты будут на площадке академии хоккея «Трактор».

«С 29 ноября по 1 декабря Челябинск примет первые областные соревнования по специальному хоккею, приуроченные к Всероссийскому дню хоккея и Международному дню инвалидов. Участие спортсменов с ментальными особенностями развития — это возможность для особенных детей показать свои навыки, получить соревновательную практику и ощутить атмосферу спортивного праздника», — сообщают в telegram-канале «Адаптивный хоккей»

В турнире поучаствуют четыре команды. Команда из Челябинска «ДоброТрактор», «Крылья Магнитки» из Магнитогорска, «Уральские Волки» из Екатеринбурга, а также «Метеор» из Чебоксар.

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В Челябинске с 29 ноября по 1 декабря пройдут соревнования «Добрый Урал» по адаптивному хоккею. Событие впервые соберет спортсменов с ментальными особенностями развития из разных городов. Как сообщают организаторы, состязаться хоккеисты будут на площадке академии хоккея «Трактор». «С 29 ноября по 1 декабря Челябинск примет первые областные соревнования по специальному хоккею, приуроченные к Всероссийскому дню хоккея и Международному дню инвалидов. Участие спортсменов с ментальными особенностями развития — это возможность для особенных детей показать свои навыки, получить соревновательную практику и ощутить атмосферу спортивного праздника», — сообщают в telegram-канале «Адаптивный хоккей» В турнире поучаствуют четыре команды. Команда из Челябинска «ДоброТрактор», «Крылья Магнитки» из Магнитогорска, «Уральские Волки» из Екатеринбурга, а также «Метеор» из Чебоксар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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