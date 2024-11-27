В Челябинске пройдут первые соревнования по адаптивному хоккею

В Челябинске с 29 ноября по 1 декабря пройдут соревнования «Добрый Урал» по адаптивному хоккею. Событие впервые соберет спортсменов с ментальными особенностями развития из разных городов. Как сообщают организаторы, состязаться хоккеисты будут на площадке академии хоккея «Трактор».
«С 29 ноября по 1 декабря Челябинск примет первые областные соревнования по специальному хоккею, приуроченные к Всероссийскому дню хоккея и Международному дню инвалидов. Участие спортсменов с ментальными особенностями развития — это возможность для особенных детей показать свои навыки, получить соревновательную практику и ощутить атмосферу спортивного праздника», — сообщают в telegram-канале «Адаптивный хоккей»
В турнире поучаствуют четыре команды. Команда из Челябинска «ДоброТрактор», «Крылья Магнитки» из Магнитогорска, «Уральские Волки» из Екатеринбурга, а также «Метеор» из Чебоксар.
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