В Кольцово военные начали раздавать повестки

Военные в Кольцово раздали повестки мигрантам, не состоявшим на учете

28 ноября 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

В аэропорту проверили более 60 человек (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Военные следователи нагрянули в екатеринбургский аэропорт Кольцово для выдачи повесток бывшим мигрантам, которые не встали на учет. Под проверку попали более 60 человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу. «Проверено более 60 граждан, недавно получивших гражданство РФ, из которых выявлено семь человек, не вставших на воинский учет. Их сопроводили в военный комиссариат для оформления соответствующих документов», — следует из сообщения. ВСУ СКР проводило операцию совместно с сотрудниками МВД и военкомата. «Работа на указанном направлении проводится военными следователями на системной основе, и проведение подобных совместных рейдов будет продолжаться», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные следователи нагрянули в екатеринбургский аэропорт Кольцово для выдачи повесток бывшим мигрантам, которые не встали на учет. Под проверку попали более 60 человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу. «Проверено более 60 граждан, недавно получивших гражданство РФ, из которых выявлено семь человек, не вставших на воинский учет. Их сопроводили в военный комиссариат для оформления соответствующих документов», — следует из сообщения. ВСУ СКР проводило операцию совместно с сотрудниками МВД и военкомата. «Работа на указанном направлении проводится военными следователями на системной основе, и проведение подобных совместных рейдов будет продолжаться», — отметили в ведомстве.