27 ноября 2024

В Кольцово военные начали раздавать повестки

Военные в Кольцово раздали повестки мигрантам, не состоявшим на учете
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово". Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, кольцово, зима
В аэропорту проверили более 60 человек (архивное фото) Фото:

Военные следователи нагрянули в екатеринбургский аэропорт Кольцово для выдачи повесток бывшим мигрантам, которые не встали на учет. Под проверку попали более 60 человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу.

«Проверено более 60 граждан, недавно получивших гражданство РФ, из которых выявлено семь человек, не вставших на воинский учет. Их сопроводили в военный комиссариат для оформления соответствующих документов», — следует из сообщения.

ВСУ СКР проводило операцию совместно с сотрудниками МВД и военкомата. «Работа на указанном направлении проводится военными следователями на системной основе, и проведение подобных совместных рейдов будет продолжаться», — отметили в ведомстве.

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Военные следователи нагрянули в екатеринбургский аэропорт Кольцово для выдачи повесток бывшим мигрантам, которые не встали на учет. Под проверку попали более 60 человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу. «Проверено более 60 граждан, недавно получивших гражданство РФ, из которых выявлено семь человек, не вставших на воинский учет. Их сопроводили в военный комиссариат для оформления соответствующих документов», — следует из сообщения. ВСУ СКР проводило операцию совместно с сотрудниками МВД и военкомата. «Работа на указанном направлении проводится военными следователями на системной основе, и проведение подобных совместных рейдов будет продолжаться», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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