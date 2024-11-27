В Кольцово военные начали раздавать повестки

Военные следователи нагрянули в екатеринбургский аэропорт Кольцово для выдачи повесток бывшим мигрантам, которые не встали на учет. Под проверку попали более 60 человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу.
«Проверено более 60 граждан, недавно получивших гражданство РФ, из которых выявлено семь человек, не вставших на воинский учет. Их сопроводили в военный комиссариат для оформления соответствующих документов», — следует из сообщения.
ВСУ СКР проводило операцию совместно с сотрудниками МВД и военкомата. «Работа на указанном направлении проводится военными следователями на системной основе, и проведение подобных совместных рейдов будет продолжаться», — отметили в ведомстве.
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