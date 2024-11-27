Крупнейший парк Нижневартовска победил в престижной премии Russian Travel Awards

Лесной комплекс «Ягом» в Нижневартовске (ХМАО) занял третье место в номинации лучшего общественного пространства престижной туристической премии Russian Travel Awards. Итоги голосования опубликованы на сайте премии.
«Культурно-досуговое/ общественное пространство. Лесной комплекс „Ягом“ — 12% голосов», — следует из данных сайта. Первое место в номинации занял московский зоопарк, а второе «Парк сказов» в Свердловской области.
«Ягом» считается любимым местом для прогулок у жителей Нижневартовска. На площадке обустроены береговая зона, глэмпинг, свадебная поляна, квадросфера, установлены арт-объекты.
ХМАО участвовал и в других номинациях Russian Travel Awards — 2024. Например, сосьвинская селедка боролась за звание лучшего национального блюда. А гора Неройка претендовала на главный природный объект.
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