27 ноября 2024

Крупнейший парк Нижневартовска победил в престижной премии Russian Travel Awards

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Парк «Ягом» считается любимым местом для прогулок у вартовчан
Парк «Ягом» считается любимым местом для прогулок у вартовчан Фото:

Лесной комплекс «Ягом» в Нижневартовске (ХМАО) занял третье место в номинации лучшего общественного пространства престижной туристической премии Russian Travel Awards. Итоги голосования опубликованы на сайте премии.

«Культурно-досуговое/ общественное пространство. Лесной комплекс „Ягом“ — 12% голосов», — следует из данных сайта. Первое место в номинации занял московский зоопарк, а второе «Парк сказов» в Свердловской области.

«Ягом» считается любимым местом для прогулок у жителей Нижневартовска. На площадке обустроены береговая зона, глэмпинг, свадебная поляна, квадросфера, установлены арт-объекты.

ХМАО участвовал и в других номинациях Russian Travel Awards — 2024. Например, сосьвинская селедка боролась за звание лучшего национального блюда. А гора Неройка претендовала на главный природный объект.

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Лесной комплекс «Ягом» в Нижневартовске (ХМАО) занял третье место в номинации лучшего общественного пространства престижной туристической премии Russian Travel Awards. Итоги голосования опубликованы на сайте премии. «Культурно-досуговое/ общественное пространство. Лесной комплекс „Ягом“ — 12% голосов», — следует из данных сайта. Первое место в номинации занял московский зоопарк, а второе «Парк сказов» в Свердловской области. «Ягом» считается любимым местом для прогулок у жителей Нижневартовска. На площадке обустроены береговая зона, глэмпинг, свадебная поляна, квадросфера, установлены арт-объекты. ХМАО участвовал и в других номинациях Russian Travel Awards — 2024. Например, сосьвинская селедка боролась за звание лучшего национального блюда. А гора Неройка претендовала на главный природный объект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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