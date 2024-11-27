«Сажал на колени»: в Екатеринбурге мигрант-нелегал удерживал в сторожке ребенка

В Екатеринбурге мигрант-нелегал удерживал в сторожке ребенка

28 ноября 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Что именно хотел от ребенка мужчина, предстоит выяснить следователям (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге задержан гражданин Таджикистана, который заманил в свою сторожку ученицу третьего класса, закрылся с ней на ключ и усадил на колени. Потом он выпустил перепуганную девочку и дал денег. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «Девятилетняя девочка с друзьями шла в школу по улице Корепина. Ее окликнул из своей сторожки охранник — он стережет здание отдела образования администрации Орджоникидзевского района. Остальные ребята пошли дальше, а мужчина вышел и стал подталкивать ребенка зайти внутрь. Когда она зашла, он запер изнутри дверь на ключ, протянул школьнице свой сотовый и попросил скачать приложение. Потом мужчина усадил девочку к себе на колени», — рассказал собеседник агентства. Третьеклассница испугалась и расплакалась, тогда сторож протянул ей сто рублей, шоколадку и отпустил. Девочка выбросила подарки в урну и позвонила маме, а та в полицию. Охранника задержали, им оказался 62-летний таджик, который в России находится нелегально. В Екатеринбурге он неофициально подрабатывал сторожем. На время следствия мужчина повещен в изолятор, от объяснений он отказался. В пресс-службу свердловского управления СКР направлен запрос, ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге задержан гражданин Таджикистана, который заманил в свою сторожку ученицу третьего класса, закрылся с ней на ключ и усадил на колени. Потом он выпустил перепуганную девочку и дал денег. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «Девятилетняя девочка с друзьями шла в школу по улице Корепина. Ее окликнул из своей сторожки охранник — он стережет здание отдела образования администрации Орджоникидзевского района. Остальные ребята пошли дальше, а мужчина вышел и стал подталкивать ребенка зайти внутрь. Когда она зашла, он запер изнутри дверь на ключ, протянул школьнице свой сотовый и попросил скачать приложение. Потом мужчина усадил девочку к себе на колени», — рассказал собеседник агентства. Третьеклассница испугалась и расплакалась, тогда сторож протянул ей сто рублей, шоколадку и отпустил. Девочка выбросила подарки в урну и позвонила маме, а та в полицию. Охранника задержали, им оказался 62-летний таджик, который в России находится нелегально. В Екатеринбурге он неофициально подрабатывал сторожем. На время следствия мужчина повещен в изолятор, от объяснений он отказался. В пресс-службу свердловского управления СКР направлен запрос, ответ ожидается.