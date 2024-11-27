Жители в микрорайоне Чурилово в Челябинске возмущены стройкой возле их дома, фото

В Тракторозаводском районе Челябинска в Чурилово под окнами высотного дома с закрытой территорий по улице 2-Эльтонской 18 начали строить 10-этажный дом. Забор и лавочки у соседнего дома убрали, работы ведутся плотно рядом с ЖК. Жители близлежащего дома выразили возмущение по этому поводу.
«У жителей 6 подъезда солнце только вечером, после стройки дома у людей вообще солнца не будет? Соседка сегодня поймала одного из сотрудников стройки и поговорила с ним, возводят высотку. Бедный детский сад, теперь солнца вообще не увидят. Так это вместо бассейна-призрака, который нам обещали, но так и не построили в Чурилово», — возмущаются в домовом чате жители близлежащего дома по улице 2-й Эльтонской 18.
Строит высотный 10-этажный дом, который будет расположен около ЖК с закрытой территорией и муниципального детского сада, девелопер из Магнитогорска ООО «Корд». Это будет жилой дом на два подъезда. Как заявили в пресс-службе застройщика, все документы в порядке.
«Мы все строим по закону. Все документы в порядке. Скоро квартиры в строящемся доме начнем продавать. Без соответствующих разрешений мы бы не приступили к строительству», — сообщили в пресс-службе девелопера.
В то же время жители дома говорят о том, что им при покупке квартир обещали благоустроенный дом и бассейн ровно на том месте, где сейчас строят высотку. Все отражено в документации. Тем не менее разрешение на строительство было получено больше года назад. А в августе 2024 года власти одобрили отклонение от предельных параметров при строительстве дома.
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство жилого дома № 1 (стр.) со встроенными помещениями общественного назначения) на земельном участке с коэффициентом строительного использования — 1,7 в территориальной зоне высотной жилой застройки. Дом будет возведен по улице Ферганской в Тракторозаводском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.
Разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве объекта было получено застройщиком по результатам общественных обсуждений, которые состоялись 13 июня 2024 года. При этом жители близлежащих домов о проведении слушаний не знали.
«По застройке дома были слушания 13 июня 2024 года. Никто из жителей не был в курсе, не было объявлений ни в УК, ни на подъездах наших и соседних домов. Жителей дома никто не спрашивал», — сообщили жители дома.
По словам жителей, если бы стало известно о строительстве дома, они обязательно бы высказались против возведения 10-этажной высотки, расположенной слишком близко детскому саду и к их дому. Теперь же вместо обещанного при покупке квартир бассейна, высотный дом будет загораживать жителям ЖК и ДС солнечный свет.
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