Дума ХМАО приняла рекордный бюджет: на что власти потратят деньги в 2025 году

Депутаты Думы ХМАО приняли рекордный бюджет, который составил 406,3 млрд рублей на 2025 год. Около 70% власти региона потратят на социальную сферу. Об этом сообщила замгубернатора ХМАО Вера Дюдина во время заседания парламента.
«Доходы бюджета прогнозируются с умеренным ростом и составляют на 2025 год 406,3 млрд рублей, на 2026 год — 416,3 млрд рублей, на 2027 год — 423,8 млрд. Бюджет автономного округа сохраняет свою социальную направленность. Около 70% направлено на решение таких задач, как выплата заработной платы бюджетникам, развитие здравоохранения, образования, учреждений культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства», — сообщила Дюдина.
Дефицит бюджета автономного округа в сумме составил 58,8 млрд рублей. Депутаты также приняли бюджет на плановый период 2026—2027 годов. Суммы составят 416,3 и 423,8 млрд рублей соответственно. Окружной бюджет на 2024 год составлял 340 миллиардов рублей. Единоросс Андрей Осадчук отметил, что впервые в истории округа доходы бюджета превысили 400 миллиардов рублей. Расходы бюджета на 2025 год составят 465 миллиардов — для сравнения, в главном финансовом документе плановые расходы на текущий год составляли 375 миллиардов рублей.
Председатель комитета думы ХМАО по бюджету, финансам и налоговой политике Николай Ташланов на заседании заксобрания сообщил, что решение комитета — рекомендовать принятие бюджета. Из присутствующих депутатов «за » проголосовали 36, два депутата из фракции КПРФ воздержались.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО пересмотрят налоговые льготы для предпринимателей, отказавшись от неэффективных льгот. Так, например, законопроектом предлагается отмену налоговых льгот для производителей напитков с 1 января 2025 года. Также предлагается убрать вычеты для организаций, работающих в сфере информационных технологий, в отношении объектов связи и центров обработки данных.
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