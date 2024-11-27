Свердловчанин нашел на дороге сумку с деньгами и купил BMW, часы Аpple и iPhone

28 ноября 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Все, что «счастливец» купил на чужие деньги, изъяла полиция Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Асбеста (Свердловская область) нашел на дороге 785 тысяч, на которые умудрился купить BMW, часы Аpple, iPhone и золотую цепь. Правда, все это у него изъяла полиция, которая возбудила в отношении «счастливца» уголовное дело. Подробностями курьезного случая с URA.RU поделился источник. «Директор одного из предприятий Екатеринбурга потерял в районе улицы Щербакова клатч, в котором лежали 785 тысяч рублей. Его заметил проезжавший мимо водитель из Асбеста. Он припарковался, сделав вид, что ремонтирует машину, и подобрал находку. На эти деньги он приобрел машину марки BMW, iPhone 10, часы Аpple watch 9 и золотую цепочку», — рассказал собеседник агентства. Тем временем пострадавший обратился в полицию, и любителя чужих кошельков удалось найти. «Подозреваемый в хищении денежных средств задержан сотрудниками отдела полиции № 13 Екатеринбурга. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ „Кража в крупном размере“. При осмотре по месту жительства фигуранта обнаружены похищенные документы и сумка потерпевшего. Имущество, которое подозреваемый приобрел на чужие средства, изъято», — прокомментировали историю в пресс-группе городской полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Асбеста (Свердловская область) нашел на дороге 785 тысяч, на которые умудрился купить BMW, часы Аpple, iPhone и золотую цепь. Правда, все это у него изъяла полиция, которая возбудила в отношении «счастливца» уголовное дело. Подробностями курьезного случая с URA.RU поделился источник. «Директор одного из предприятий Екатеринбурга потерял в районе улицы Щербакова клатч, в котором лежали 785 тысяч рублей. Его заметил проезжавший мимо водитель из Асбеста. Он припарковался, сделав вид, что ремонтирует машину, и подобрал находку. На эти деньги он приобрел машину марки BMW, iPhone 10, часы Аpple watch 9 и золотую цепочку», — рассказал собеседник агентства. Тем временем пострадавший обратился в полицию, и любителя чужих кошельков удалось найти. «Подозреваемый в хищении денежных средств задержан сотрудниками отдела полиции № 13 Екатеринбурга. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ „Кража в крупном размере“. При осмотре по месту жительства фигуранта обнаружены похищенные документы и сумка потерпевшего. Имущество, которое подозреваемый приобрел на чужие средства, изъято», — прокомментировали историю в пресс-группе городской полиции.