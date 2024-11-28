Подполье: ВС РФ ударили по аэродрому, где располагался F-16

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На военном аэродроме ВСУ прогремел взрыв, там мог находиться истребитель F-16
На военном аэродроме ВСУ прогремел взрыв, там мог находиться истребитель F-16 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удар по Мартыновскому военному аэродрому ВСУ рядом с Вознесенском (Николаевская область), там произошел взрыв. Предположительно, на аэродроме мог находиться американский истребитель F-16, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Сергей, доброго утра. Наши говорят в 5:20 по местному времени был прилёт в районе Мартыновского аэродрома. Слышно было хороший взрыв», — привел Сергей Лебедев присланное ему сообщение. Информация опубликована в telegram-канале подполья. 

На данном аэродроме несколько раз был замечен F-16, добавил Лебедев. Он предположил, что истребитель либо проходил там дозаправку и снаряжался ракетами, либо совершал пробные полеты.

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ВС РФ нанесли удар по Мартыновскому военному аэродрому ВСУ рядом с Вознесенском (Николаевская область), там произошел взрыв. Предположительно, на аэродроме мог находиться американский истребитель F-16, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. «Сергей, доброго утра. Наши говорят в 5:20 по местному времени был прилёт в районе Мартыновского аэродрома. Слышно было хороший взрыв», — привел Сергей Лебедев присланное ему сообщение. Информация опубликована в telegram-канале подполья.  На данном аэродроме несколько раз был замечен F-16, добавил Лебедев. Он предположил, что истребитель либо проходил там дозаправку и снаряжался ракетами, либо совершал пробные полеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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