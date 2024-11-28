Подполье: ВС РФ ударили по аэродрому, где располагался F-16

ВС РФ нанесли удар по Мартыновскому военному аэродрому ВСУ рядом с Вознесенском (Николаевская область), там произошел взрыв. Предположительно, на аэродроме мог находиться американский истребитель F-16, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Сергей, доброго утра. Наши говорят в 5:20 по местному времени был прилёт в районе Мартыновского аэродрома. Слышно было хороший взрыв», — привел Сергей Лебедев присланное ему сообщение. Информация опубликована в telegram-канале подполья.
На данном аэродроме несколько раз был замечен F-16, добавил Лебедев. Он предположил, что истребитель либо проходил там дозаправку и снаряжался ракетами, либо совершал пробные полеты.
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