Как получить кредит под залог дома, купленного на маткапитал

Под залог дома, купленного на маткапитал, можно взять кредит. Однако в этом случае будет необходимо вмешательство органов опеки. Об этом URA.RU рассказал юрист «Единого Центра Защиты» Денис Варфоломеев, объяснив нюансы такого решения.
«Законодательством Российской Федерации не предусмотрено запретов на заключение такого рода сделок. Более того, Гражданский Кодекс РФ нам говорит о свободе договора, то есть стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, за исключением случаев, прямо указанных в законе», — сообщил Варфоломеев.
Среди нюансов — для получения кредита под залог дома необходимо разрешение органов опеки, пояснил эксперт. Маткапитал предоставляется в первую очередь для детей, а потому желаемый дом — это и их собственность тоже. Более того, если сделка нарушает права детей, органы опеки ее могут оспорить. Также семья не сможет получить разрешение на кредит, если дом, купленный по маткапиталу — единственное жилье, заявил Варфоломеев.
Юрист дал два совета, как повысить шансы на одобрение кредита под залог дома, купленного на маткапитал. Во-первых, шансы получить разрешение на кредит выше, если у семьи, помимо дома, есть другое жилье поменьше и с менее выгодным расположением. В таком случае для каждого из членов семьи можно выделить доли этого жилья, тем самым повысив шансы, что купленный на маткапитал дом примут под залог вашей доли в нем.
Во-вторых, родители могут зарегистрировать своего ребенка не в доме, купленном на маткапитал, а в другом месте. Это позволит взять денежные средства под залог вашей недвижимости без каких-либо ограничений. «Прежде чем начать действовать, проконсультируйтесь со специалистом Социального фонда РФ при личной встрече», — подчеркнул Варфоломеев.
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