В ближайшую ночь в регионе резко похолодает Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мороз до -20 градусов прогнозируется в Челябинской области в ночь на 29 ноября. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.

«Температура воздуха в ночь на пятницу, 29 ноября, составит -10,-15 градусов, в горах и низинах до -20 градусов. Днем потеплеет до минус двух-семи градусов», — говорится в прогнозе на сайте Гидрометеоцентра Челябинской области.

В Челябинске в ночь на 29 ноября похолодает до -12 градусов, днем потеплеет до минус двух градусов. Осадки и ветер не прогнозируются.

В первую неделю календарной зимы в Челябинск вернутся плюсовые температуры, сообщили ранее синоптики «Гисметео». 4 декабря воздух прогреется до одного градуса тепла.

Морозная погода прогнозируется в ночь на пятницу в Челябинской области Скрин с сайта Гидрометеоцентра Челябинской области