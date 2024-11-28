20-градусные морозы придут в Челябинскую область. Скрин

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В ближайшую ночь в регионе резко похолодает Фото:

Мороз до -20 градусов прогнозируется в Челябинской области в ночь на 29 ноября. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.

«Температура воздуха в ночь на пятницу, 29 ноября, составит -10,-15 градусов, в горах и низинах до -20 градусов. Днем потеплеет до минус двух-семи градусов», — говорится в прогнозе на сайте Гидрометеоцентра Челябинской области.

В Челябинске в ночь на 29 ноября похолодает до -12 градусов, днем потеплеет до минус двух градусов. Осадки и ветер не прогнозируются.

В первую неделю календарной зимы в Челябинск вернутся плюсовые температуры, сообщили ранее синоптики «Гисметео». 4 декабря воздух прогреется до одного градуса тепла.

Морозная погода прогнозируется в ночь на пятницу в Челябинской области
Морозная погода прогнозируется в ночь на пятницу в Челябинской области

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Мороз до -20 градусов прогнозируется в Челябинской области в ночь на 29 ноября. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра. «Температура воздуха в ночь на пятницу, 29 ноября, составит -10,-15 градусов, в горах и низинах до -20 градусов. Днем потеплеет до минус двух-семи градусов», — говорится в прогнозе на сайте Гидрометеоцентра Челябинской области. В Челябинске в ночь на 29 ноября похолодает до -12 градусов, днем потеплеет до минус двух градусов. Осадки и ветер не прогнозируются. В первую неделю календарной зимы в Челябинск вернутся плюсовые температуры, сообщили ранее синоптики «Гисметео». 4 декабря воздух прогреется до одного градуса тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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