В декабре неожиданно наступят теплые дни
В первую неделю календарной зимы в Челябинск вернутся плюсовые температуры. Это следует из прогноза «Гисметео».
« В первую неделю декабря в Челябинске потеплеет. Так, 4 декабря, воздух прогреется до одного градуса тепла», — говорится в прогнозе синоптиков.
Ранее метеорологи сообщали, что в декабре в Челябинской области ожидается относительно теплая и снежная погода. Почти половину месяца будут идти снегопады.
Синоптики сделали челябинцам прогноз на декабрь
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