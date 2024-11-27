В первую неделю календарной зимы в Челябинск вернутся плюсовые температуры. Скрин

28 ноября 2024 в 07:52 Размер текста - 17 +

В декабре неожиданно наступят теплые дни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В первую неделю календарной зимы в Челябинск вернутся плюсовые температуры. Это следует из прогноза «Гисметео». « В первую неделю декабря в Челябинске потеплеет. Так, 4 декабря, воздух прогреется до одного градуса тепла», — говорится в прогнозе синоптиков. Ранее метеорологи сообщали, что в декабре в Челябинской области ожидается относительно теплая и снежная погода. Почти половину месяца будут идти снегопады. Синоптики сделали челябинцам прогноз на декабрь сайт «Гисметео» Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первую неделю календарной зимы в Челябинск вернутся плюсовые температуры. Это следует из прогноза «Гисметео». « В первую неделю декабря в Челябинске потеплеет. Так, 4 декабря, воздух прогреется до одного градуса тепла», — говорится в прогнозе синоптиков. Ранее метеорологи сообщали, что в декабре в Челябинской области ожидается относительно теплая и снежная погода. Почти половину месяца будут идти снегопады.