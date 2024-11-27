27 ноября 2024

В первую неделю календарной зимы в Челябинск вернутся плюсовые температуры. Скрин

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Приготовления к Новому году. Челябинск, новогодние украшения, гирлянды, кировка, иллюминация
В декабре неожиданно наступят теплые дни Фото:

В первую неделю календарной зимы в Челябинск вернутся плюсовые температуры. Это следует из прогноза «Гисметео».

« В первую неделю декабря в Челябинске потеплеет. Так, 4 декабря, воздух прогреется до одного градуса тепла», — говорится в прогнозе синоптиков.

Ранее метеорологи сообщали, что в декабре в Челябинской области ожидается относительно теплая и снежная погода. Почти половину месяца будут идти снегопады.

Синоптики сделали челябинцам прогноз на декабрь
Синоптики сделали челябинцам прогноз на декабрь

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В первую неделю календарной зимы в Челябинск вернутся плюсовые температуры. Это следует из прогноза «Гисметео». « В первую неделю декабря в Челябинске потеплеет. Так, 4 декабря, воздух прогреется до одного градуса тепла», — говорится в прогнозе синоптиков. Ранее метеорологи сообщали, что в декабре в Челябинской области ожидается относительно теплая и снежная погода. Почти половину месяца будут идти снегопады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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