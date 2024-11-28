В Челябинской области проведут федеральный эксперимент с налогами

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Эксперимент сделает налоговую систему более автоматизированной
Эксперимент сделает налоговую систему более автоматизированной Фото:

Депутаты заксобрания Челябинской области 28 ноября приняли решение о запуске в регионе автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Как сообщила на заседании заксобрания руководитель областного минэкономразвития Марина Клочкова, регион станет частью федерального эксперимента.

«Новым режимом смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели и микропредприятия. Преимущества — отсутствие обязанностей уплаты страховых взносов, в том числе по самому индивидуальному предпринимателю, ведения книги учета доход и расходов, сдачи декларации по УСН, страховым взносам и НДФЛ. Налог будет рассчитываться налоговой службой автоматически по данным контрольно-кассовой техники и сведениям в личном кабинете налогоплательщика», — сообщила Клочкова.

Эксперимент продлится с 1 января 2025 года до 31 декабря 2027 года. Ранее он уже был проведен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.

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Депутаты заксобрания Челябинской области 28 ноября приняли решение о запуске в регионе автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Как сообщила на заседании заксобрания руководитель областного минэкономразвития Марина Клочкова, регион станет частью федерального эксперимента. «Новым режимом смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели и микропредприятия. Преимущества — отсутствие обязанностей уплаты страховых взносов, в том числе по самому индивидуальному предпринимателю, ведения книги учета доход и расходов, сдачи декларации по УСН, страховым взносам и НДФЛ. Налог будет рассчитываться налоговой службой автоматически по данным контрольно-кассовой техники и сведениям в личном кабинете налогоплательщика», — сообщила Клочкова. Эксперимент продлится с 1 января 2025 года до 31 декабря 2027 года. Ранее он уже был проведен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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