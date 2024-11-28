В Вашингтоне ответили Медведеву по поводу ядерного оружия

Newsweek: Белый дом пообещал Медведеву не отправлять ядерное оружие Украине
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Белый дом отреагировал на сообщения Дмитрия Медведева о поставках Западом ядерного оружия
Белый дом отреагировал на сообщения Дмитрия Медведева о поставках Западом ядерного оружия Фото:

Белый дом обратился к зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву и обозначил, что США не планируют передавать Украине ядерное оружие для борьбы с Россией. Об этом пишет Newsweek. До того представитель российского Совбеза предполагал, что Запад всерьез рассматривает возможность придачи подобного вооружения в контексте поставок дальнобойных ракет.

«Мы не планируем снабжать Украину ядерным оружием», — заявили в Белом доме в комментарии изданию Newsweek. До этого Медведев в своем telegram-канале обсуждал психическое состояние тех политиков, кто всерьез обсуждает возможность отправки Украине ядерного оружия. 

В Конгрессе США также отреагировали на разговоры подобного характера. В частности, конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин заявила, что президент страны Джо Байден может попасть под госизмену, если передаст ядерное оружие. 

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Белый дом обратился к зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву и обозначил, что США не планируют передавать Украине ядерное оружие для борьбы с Россией. Об этом пишет Newsweek. До того представитель российского Совбеза предполагал, что Запад всерьез рассматривает возможность придачи подобного вооружения в контексте поставок дальнобойных ракет. «Мы не планируем снабжать Украину ядерным оружием», — заявили в Белом доме в комментарии изданию Newsweek. До этого Медведев в своем telegram-канале обсуждал психическое состояние тех политиков, кто всерьез обсуждает возможность отправки Украине ядерного оружия.  В Конгрессе США также отреагировали на разговоры подобного характера. В частности, конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин заявила, что президент страны Джо Байден может попасть под госизмену, если передаст ядерное оружие. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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