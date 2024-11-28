В Вашингтоне ответили Медведеву по поводу ядерного оружия

Белый дом обратился к зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву и обозначил, что США не планируют передавать Украине ядерное оружие для борьбы с Россией. Об этом пишет Newsweek. До того представитель российского Совбеза предполагал, что Запад всерьез рассматривает возможность придачи подобного вооружения в контексте поставок дальнобойных ракет.
«Мы не планируем снабжать Украину ядерным оружием», — заявили в Белом доме в комментарии изданию Newsweek. До этого Медведев в своем telegram-канале обсуждал психическое состояние тех политиков, кто всерьез обсуждает возможность отправки Украине ядерного оружия.
В Конгрессе США также отреагировали на разговоры подобного характера. В частности, конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин заявила, что президент страны Джо Байден может попасть под госизмену, если передаст ядерное оружие.
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