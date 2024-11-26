В США намерены обвинить Байдена в измене после передачи ядерного оружия Киеву

Возможная передача ядерного оружия Украине со стороны президента США Джо Байдена может означать госизмену. Подобные действия противоречат Конституции страны и ведут к развязыванию ядерной войны. Об этом заявила конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин.
«Это безумие и полностью антиконституционно, возможно, это акт государственной измены», — написала Тэйлор-Грин в соцсети Х. Она также задалась вопросом, хочет ли президент США передачей оружия развязать ядерную войну, что может послужить поводом для приостановки передачи власти избранному президенту Штатов Дональду Трампу.
Ранее военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что до прихода к власти в США Трампа Байден может начать ядерную войну с Россией. Также он добавил, что сами американцы против подобного, но нынешний лидер Штатов не слушает их мнение. Кроме того, Джо Байден подталкивает весь мир к ядерному конфликту, передает RT.
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