Медведев заявил, что Запад готовится к ядерному конфликту с РФ

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Дмитрий Медведев заявил, что если Запад передаст Киеву ядерное оружие, то это будет означать уже свершившиеся нападение на Россию
Дмитрий Медведев заявил, что если Запад передаст Киеву ядерное оружие, то это будет означать уже свершившиеся нападение на Россию Фото:

Возможная передача президентом США Джо Байденом ядерного оружия Украине расценивается как подготовка к ядерному конфликту с Россией. При этом фактическая передача вооружения будет означать уже свершившийся акт нападения на страну, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 

«Американские политики и журналисты всерьез обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия. Похоже, моя печальная шутка про безумного маразматика Байдена, решившего красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества, превращается в пугающую реальность... Сама угроза передачи ЯО киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что фактическая передача ядерного вооружения будет расцениваться как свершившееся нападение на российскую сторону. 

Ранее конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин сообщила, что возможная передача ядерного оружия будет означать госизмену Байдена. Такие действия ведут к началу ядерной войны и противоречат Конституции США. 

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Возможная передача президентом США Джо Байденом ядерного оружия Украине расценивается как подготовка к ядерному конфликту с Россией. При этом фактическая передача вооружения будет означать уже свершившийся акт нападения на страну, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.  «Американские политики и журналисты всерьез обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия. Похоже, моя печальная шутка про безумного маразматика Байдена, решившего красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества, превращается в пугающую реальность... Сама угроза передачи ЯО киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что фактическая передача ядерного вооружения будет расцениваться как свершившееся нападение на российскую сторону.  Ранее конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин сообщила, что возможная передача ядерного оружия будет означать госизмену Байдена. Такие действия ведут к началу ядерной войны и противоречат Конституции США. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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