Медведев заявил, что Запад готовится к ядерному конфликту с РФ

Возможная передача президентом США Джо Байденом ядерного оружия Украине расценивается как подготовка к ядерному конфликту с Россией. При этом фактическая передача вооружения будет означать уже свершившийся акт нападения на страну, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Американские политики и журналисты всерьез обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия. Похоже, моя печальная шутка про безумного маразматика Байдена, решившего красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества, превращается в пугающую реальность... Сама угроза передачи ЯО киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что фактическая передача ядерного вооружения будет расцениваться как свершившееся нападение на российскую сторону.
Ранее конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин сообщила, что возможная передача ядерного оружия будет означать госизмену Байдена. Такие действия ведут к началу ядерной войны и противоречат Конституции США.
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