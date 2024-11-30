Взлет цен и утка по-пекински: сколько стоит накрыть стол к Новому году в Челябинске. Инфографика

В Челябинской области траты на новогодний стол выросли на 182%

01 декабря 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Траты на продукты к новогоднему столу выросли почти в два раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области траты на праздничный стол при встрече нового 2025 года выросли почти в два раза. Общая сумма чека при горячем с уткой, двух салатах, бутербродах с икрой и нарезке составит в среднем 6 653 рубля. Что станет самым дорогим блюдом стола и на каких продуктах сложно сэкономить — выяснило URA.RU. По подсчетам агентства, проводить 2023 год семье из четырех человек обошлось бы за 3 638 рублей. Самыми дорогими для челябинцев тогда стало горячее, а на последнем месте оказались бутерброды с икрой. Самым дорогим блюдом по-прежнему осталось горячее, вторые по тратам — бутерброды URA.RU При праздновании 2025 года места в рейтинге расходов расположились иначе: фаршированная утка по-прежнему занимает первое место (38,6%), следом расположились бутерброды — четверть затрат, после — закуска из копченого мяса, рыбы, сыра, овощей и фруктов (22,6%). Салаты стали самой дешевой частью новогоднего стола — 13,6%. Бутерброды и горячее подорожали в полтора раза Банка красной икры обойдется челябинцам в среднем более 1400 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Красная икра стала одним из самых дорогих продуктов новогоднего стола. За год она выросла в цене в два раза. Подорожали также багет и сливочное масло, а общая сумма затрат на блюдо выросла на 155% с 654,5 до 1673 рублей. В среднем 140 граммов лососевой икры в сетевых магазинах Челябинска теперь обойдутся в 1 423 рубля. Этого количества хватит на 15 бутербродов. В прошлом году к празднику банка обошлась бы в 461,5 рубля. Багет подорожал на 48,6% — с 32,9 до 48,9 рубля. Цену увеличило и сливочное масло — 201,7 рубля вместо прошлогодних 159,8 (+48,6%). Фаршированная утка с картофелем взлетела в цене на 127,7% — с 1130 до 2573 рублей. Взлет цен на картофель составил 229,3%. На гарнир к утке и салаты (на них потребуется четверть от общего веса картошки) необходимо два килограмма «второго хлеба». К концу 2023 года челябинцы потратили бы на овощ около 41 рубля, однако теперь придется выложить 141 рубль. Больше всего за год подорожали картофель, лососевая икра, лук, а также огурцы и помидоры URA.RU Стоимость утки увеличилась на 23%. За тушку весом в 2,5 килограмма просят 1043 рубля, а яблоко и два апельсина для фаршировки обойдутся в 159,1 рубля. Цитрусовые притом подорожали почти в два раза. Снижение в общем списке продуктов показали лишь мед и соевый соус — на 7,3% и 7,7%. Самая дешевая банка меда в сетевом магазине обойдется в 150 рублей, соуса — в 79,5 рубля. Закуска к Новому году подорожала больше чем на треть Общие затраты на закуску составят в конце 2024 года около полутора тысяч рублей. URA.RU включило в список овощи, фрукты, копченое мясо, сыр и красную рыбу. Наибольший взлет цен показали огурцы и помидоры — 110,6% Семейное застолье обойдется в 1663 рубля на человека без учета напитков Фото: Размик Закарян © URA.RU При закупе двух помидоров и огурцов челябинец выложит уже 164,3 рубля, а не 78 рублей. Форель подорожала на 49,8% — с 349 до 523 рублей за 200 грамм. На сыр к празднику придется потратить в среднем 181,5 рубля. При этом стоимость увеличилась на 35,4% с 134 рублей. Копченое мясо, по типу карбонада или буженины, подорожало на 13,5%. Кусок весом в 300 граммов обойдется в 264 рубля. Бананы подорожали на 7,3% или до 142 рублей за килограмм. Мандарины на 18,8% — до 224,7 рубля. Меньше всего выросли в цене салаты За селедку под шубой и оливье челябинцам придется выложить около 908 рублей. К 2024 году траты составляли 738,5 рубля. На оба салата потребуется десяток яиц отборной категории (127,7 рубля) и упаковка майонеза (99,8 рубля). За год рост цен составил 7,3% и 10,8% соответственно. Лидером по росту цен стали бутерброды, на втором месте — утка с картофелем URA.RU За 300 грамм сельди потребуется отдать еще 149,4 рубля — удорожание составило 46,4%. Больше всего вырос в цене лук (+117,5%). За одну луковицу в магазинах попросят 17,4 рубля, за свеклу — 26,5 рубля, а за две моркови — 9,7 рубля. Колбаса для оливье обойдется в 201,5 рубля, подорожав на 38%. Также на 30% изменилась стоимость зеленого горошка — с 75,5 до 97,9 рубля за банку. Соленые огурцы подорожали на 21,2% — с 147 до 178,2 рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области траты на праздничный стол при встрече нового 2025 года выросли почти в два раза. Общая сумма чека при горячем с уткой, двух салатах, бутербродах с икрой и нарезке составит в среднем 6 653 рубля. Что станет самым дорогим блюдом стола и на каких продуктах сложно сэкономить — выяснило URA.RU. По подсчетам агентства, проводить 2023 год семье из четырех человек обошлось бы за 3 638 рублей. Самыми дорогими для челябинцев тогда стало горячее, а на последнем месте оказались бутерброды с икрой. При праздновании 2025 года места в рейтинге расходов расположились иначе: фаршированная утка по-прежнему занимает первое место (38,6%), следом расположились бутерброды — четверть затрат, после — закуска из копченого мяса, рыбы, сыра, овощей и фруктов (22,6%). Салаты стали самой дешевой частью новогоднего стола — 13,6%. Красная икра стала одним из самых дорогих продуктов новогоднего стола. За год она выросла в цене в два раза. Подорожали также багет и сливочное масло, а общая сумма затрат на блюдо выросла на 155% с 654,5 до 1673 рублей. В среднем 140 граммов лососевой икры в сетевых магазинах Челябинска теперь обойдутся в 1 423 рубля. Этого количества хватит на 15 бутербродов. В прошлом году к празднику банка обошлась бы в 461,5 рубля. Багет подорожал на 48,6% — с 32,9 до 48,9 рубля. Цену увеличило и сливочное масло — 201,7 рубля вместо прошлогодних 159,8 (+48,6%). Взлет цен на картофель составил 229,3%. На гарнир к утке и салаты (на них потребуется четверть от общего веса картошки) необходимо два килограмма «второго хлеба». К концу 2023 года челябинцы потратили бы на овощ около 41 рубля, однако теперь придется выложить 141 рубль. Стоимость утки увеличилась на 23%. За тушку весом в 2,5 килограмма просят 1043 рубля, а яблоко и два апельсина для фаршировки обойдутся в 159,1 рубля. Цитрусовые притом подорожали почти в два раза. Снижение в общем списке продуктов показали лишь мед и соевый соус — на 7,3% и 7,7%. Самая дешевая банка меда в сетевом магазине обойдется в 150 рублей, соуса — в 79,5 рубля. Общие затраты на закуску составят в конце 2024 года около полутора тысяч рублей. URA.RU включило в список овощи, фрукты, копченое мясо, сыр и красную рыбу. При закупе двух помидоров и огурцов челябинец выложит уже 164,3 рубля, а не 78 рублей. Форель подорожала на 49,8% — с 349 до 523 рублей за 200 грамм. На сыр к празднику придется потратить в среднем 181,5 рубля. При этом стоимость увеличилась на 35,4% с 134 рублей. Копченое мясо, по типу карбонада или буженины, подорожало на 13,5%. Кусок весом в 300 граммов обойдется в 264 рубля. Бананы подорожали на 7,3% или до 142 рублей за килограмм. Мандарины на 18,8% — до 224,7 рубля. За селедку под шубой и оливье челябинцам придется выложить около 908 рублей. К 2024 году траты составляли 738,5 рубля. На оба салата потребуется десяток яиц отборной категории (127,7 рубля) и упаковка майонеза (99,8 рубля). За год рост цен составил 7,3% и 10,8% соответственно. За 300 грамм сельди потребуется отдать еще 149,4 рубля — удорожание составило 46,4%. Больше всего вырос в цене лук (+117,5%). За одну луковицу в магазинах попросят 17,4 рубля, за свеклу — 26,5 рубля, а за две моркови — 9,7 рубля. Колбаса для оливье обойдется в 201,5 рубля, подорожав на 38%. Также на 30% изменилась стоимость зеленого горошка — с 75,5 до 97,9 рубля за банку. Соленые огурцы подорожали на 21,2% — с 147 до 178,2 рубля.