Куда из Тюмени улететь за пять тысяч рублей

Из Тюмени за пять тысяч рублей можно улететь в 12 российских городов. Рейсы при этом будут прямые. Информация о ценах указана на сайтах бронирования билетов.
Минимальная стоимость билетов с прямым вылетом из Рощино начинается от 2 261 рублей. Это рейс в соседний Екатеринбург. Самый дорогой перелет — в Красноярск. Цена в одну сторону на одного пассажира составляет 5 015 рублей.
Помимо этого, в число городов, куда можно улететь за пять тысяч рублей вошли: Минеральные Воды, Урай, Самара, Пермь, Москва, Нягань, Волгоград, Сочи, Нижний Новгород и Нижневартовск. В столицу при этом будет слетать дешевле, чем в Сочи — 4 109 рублей против 4 501.
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