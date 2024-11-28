Куда из Тюмени улететь за пять тысяч рублей

Из Тюмени за пять тысяч рублей можно улететь в 12 городов
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Рейсы будут прямыми
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Из Тюмени за пять тысяч рублей можно улететь в 12 российских городов. Рейсы при этом будут прямые. Информация о ценах указана на сайтах бронирования билетов.

Минимальная стоимость билетов с прямым вылетом из Рощино начинается от 2 261 рублей. Это рейс в соседний Екатеринбург. Самый дорогой перелет — в Красноярск. Цена в одну сторону на одного пассажира составляет 5 015 рублей.

Помимо этого, в число городов, куда можно улететь за пять тысяч рублей вошли: Минеральные Воды, Урай, Самара, Пермь, Москва, Нягань, Волгоград, Сочи, Нижний Новгород и Нижневартовск. В столицу при этом будет слетать дешевле, чем в Сочи — 4 109 рублей против 4 501.

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Из Тюмени за пять тысяч рублей можно улететь в 12 российских городов. Рейсы при этом будут прямые. Информация о ценах указана на сайтах бронирования билетов. Минимальная стоимость билетов с прямым вылетом из Рощино начинается от 2 261 рублей. Это рейс в соседний Екатеринбург. Самый дорогой перелет — в Красноярск. Цена в одну сторону на одного пассажира составляет 5 015 рублей. Помимо этого, в число городов, куда можно улететь за пять тысяч рублей вошли: Минеральные Воды, Урай, Самара, Пермь, Москва, Нягань, Волгоград, Сочи, Нижний Новгород и Нижневартовск. В столицу при этом будет слетать дешевле, чем в Сочи — 4 109 рублей против 4 501.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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