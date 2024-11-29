Родился в колонии: пермский шоумен, который работал с Боярским, ищет маму и брата

Пермский шоумен Малков, который работал с Боярским, ищет маму и брата

30 ноября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Шоумен не теряет надежды отыскать свою семью Фото предоставлено Николаем Малковым Пермский шоумен Николай Малков работал с Михаилом Боярским, ездил на гастроли с заслуженный артисткой Эстонской ССР Анне Вески и другими звездами советского шоу-бизнеса. Сейчас он ведет мероприятия и праздники. Но вырос шоумен в детском доме в Пермском крае. В два года его разлучили с матерью и братом, которых он безуспешно ищет уже несколько десятков лет. О детстве без родителей, пути к успеху и борьбе с бюрократией за положенную квартиру шоумен рассказал URA.RU. В два года разлучили с матерью и братом Николай родился в пермской исправительной колонии №32. Его маму Раису Малкову посадили за групповое воровство. Когда мальчику исполнилось два года, женщину перевели в московскую колонию, а сына отправили в дошкольный детский дом в Осе. Также у Николая есть старший брат Андрей. Сейчас ему примерно 50 лет. Но связь с родными потеряна. «Тогда было разрешено разлучать сирот братьев и сестер, отправлять их в разные детские дома. Меня отдали в детский дом в Осе, а его в другой. Почему так делали, непонятно. Потом письма ему тоже не давали писать. У меня осталась его фотография. Андрей светловолосый, совсем на меня не похож. Думаю, у нас разные отцы были», — рассказал Николай. Нанимал адвоката и пытался найти семью через телешоу У Николая осталась фотография брата Андрея в шестилетнем возрасте Николай Малков Шоумен не оставляет надежду найти своих родных. Писал письма в московскую колонию, чтобы узнать о судьбе мамы, нанимал адвоката. «Из колонии мне сообщили, что не знают, где моя мама. Просто выпустили ее и все. Адвокат долго занимался поисками моей семьи, но это тоже не принесло результата», — отметил шоумен. В 2000 году Николай был ведущим конкурса «Мисс Очарование России» в пермской колонии, там его узнала одна женщина. «Подходит ко мне и называет по имени. Говорит, помнишь, как с тобой шнурочки завязывали? Думал, что в колониях нельзя шнурки иметь, а маленьким, оказывается, можно», — вспомнил ведущий. Николай делал попытки найти семью через разные шоу. Он обращался на передачу «Жди меня» на Первом канале, делился своей откровенной историей в рамках авторской радиопрограммы Ирины Зыковой, но никаких зацепок о судьбе или местонахождении родственников это не дало. Ставили в угол на ночь и возили на экскурсии по городам России Из детского дома у Николая осталось много воспоминаний, хороших и плохих. Шоумен признается, что воспитатели были разные. Одни воспитывали строго, но справедливо. Другие могли перегнуть палку с наказанием. «Был гиперактивным ребенком. Не мог усидеть долго на одном месте. За это часто ругали. Один раз отхлестали скакалкой. В другой раз всю ночь в углу простоял. Падал, поднимался и дальше стоял. Но потом к нам пришла потрясающая воспитательница Надежда Александровна. Довела нас до восьмого класса. Ей очень благодарен», — рассказал пермяк. Сначала брат писал Николаю, но потом связь между братьями прервалась Николай Малков Несмотря на все невзгоды, о годах, проведенных в детском доме, пермяк отзывается с теплотой. Здесь его научили быть добрым, не бояться трудностей, не предавать друзей и близких, не воровать. «Однажды съел чужую смородину. Меня тогда наказали, поставили в угол. С тех пор чужое не ем, не ворую. Хотя ребята разные были, некоторые потом преступниками становились. Но в нашей группе все стали хорошим людьми, получили престижную работу», — вспомнил шоумен. Именно в детском доме Николаю привили любовь к сцене и выступлениям. Свой творческий путь он начал во втором классе, когда ему поручили провести спартакиаду в дошкольном детском доме. В седьмом классе стал самым молодым лауреатом агитбригады (небольшой самодеятельный коллектив, который высмеивает отрицательные стороны жизни — примечание URA.RU). «В старших классах нас возили на экскурсии, мы объехали города Золотого кольца. Нас много куда отправляли», — рассказал Николай. За квартиру судился полгода После выпуска из детского дома шоумена ждало очередное испытание. Ему, как и другим одноклассникам, не выдавали положенное для сирот жилье. Тогда пермяку пришлось обратиться в суд. Его иск рассматривали полгода, но Николай уверен, что можно получить квартиру быстрее, если не совершать его ошибки. В первую очередь шоумен рекомендует собрать документы: справку из детского дома, справку с места работы, чеки и договор об оплате нынешнего жилья. Последнее необходимо передать в суд, чтобы власти оплачивали проживание сироты до того момента, пока не выдадут ключи от его собственной квартиры. При этом важно понимать, что жилье детдомовец может получить в любом возрасте. «Часто говорят, что квартиру выдают только до определенного возраста. Мол, есть закон. Но это вранье. Детдомовцы могут получить квартиру и в 80 лет. Но только в том случае, если за ними не закреплено жилье кого-то из родителей», — рассказал пермяк. Также шоумен отметил, что получить квартиру выпускник детского дома может в любом городе России. Так, если человек работает в Москве, а детский дом был в Пермском крае, то квартиру ему должны предоставить в столице. «Подавать иск в суд надо сразу на краевую, городскую и районную администрации. Я сначала подал на край, они передали это городу, город передает району, и так может длиться бесконечно. Рассмотрение дела затянулось на полгода. Если бы сразу подал заявление на все три ведомства, было бы быстрее. Поэтому не бойтесь действовать и отстаивать свои права», — добавил шоумен. Из повара — в шоумены и на работу к Боярскому Сейчас шоумен готовит новогоднее мероприятие для пермяков Николай Малков Несмотря на свои таланты, Николай после выпуска из детдома поступил не в институт культуры, а в техникум в Елово и получил профессию повара. Затем пошел в армию. Его отправили служить в Хабаровск, в воздушно-десантные войска. После демобилизации вернулся в Осу к работе повара, но мысли о сцене его не покидали. Будущий шоумен поступил в пермский колледж искусства и культуры. А затем судьба сложилась так, что он уехал работать в Москву. «Работал со звездами: Анне Вески, Валентиной Толкуновой, Михаилом Боярским. С Анне Вески мы гастролировали по всей стране. Боярский приезжал к нам в Пермь, я вел у него программу. В Москве вел мероприятия на элитных площадках. А потом приехал отдохнуть в Пермь и остался здесь. Валентина Толкунова предлагала в Москву вернуться и даже квартиру дать, но я отказался. Решил, что всего добьюсь сам», — вспоминает пермяк. Сейчас у Николая в Перми свое агентство «Праздник Восторг», он проводит свадьбы, корпоративы, юбилеи и другие мероприятия. Признается, что очень любит свою профессию. Шоумен был женат. У него есть дочь и 11-летняя внучка. Несмотря ни на что, Николай продолжает верить, что его мама и брат однажды найдутся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский шоумен Николай Малков работал с Михаилом Боярским, ездил на гастроли с заслуженный артисткой Эстонской ССР Анне Вески и другими звездами советского шоу-бизнеса. Сейчас он ведет мероприятия и праздники. Но вырос шоумен в детском доме в Пермском крае. В два года его разлучили с матерью и братом, которых он безуспешно ищет уже несколько десятков лет. О детстве без родителей, пути к успеху и борьбе с бюрократией за положенную квартиру шоумен рассказал URA.RU. Николай родился в пермской исправительной колонии №32. Его маму Раису Малкову посадили за групповое воровство. Когда мальчику исполнилось два года, женщину перевели в московскую колонию, а сына отправили в дошкольный детский дом в Осе. Также у Николая есть старший брат Андрей. Сейчас ему примерно 50 лет. Но связь с родными потеряна. Шоумен не оставляет надежду найти своих родных. Писал письма в московскую колонию, чтобы узнать о судьбе мамы, нанимал адвоката. «Из колонии мне сообщили, что не знают, где моя мама. Просто выпустили ее и все. Адвокат долго занимался поисками моей семьи, но это тоже не принесло результата», — отметил шоумен. В 2000 году Николай был ведущим конкурса «Мисс Очарование России» в пермской колонии, там его узнала одна женщина. «Подходит ко мне и называет по имени. Говорит, помнишь, как с тобой шнурочки завязывали? Думал, что в колониях нельзя шнурки иметь, а маленьким, оказывается, можно», — вспомнил ведущий. Николай делал попытки найти семью через разные шоу. Он обращался на передачу «Жди меня» на Первом канале, делился своей откровенной историей в рамках авторской радиопрограммы Ирины Зыковой, но никаких зацепок о судьбе или местонахождении родственников это не дало. Из детского дома у Николая осталось много воспоминаний, хороших и плохих. Шоумен признается, что воспитатели были разные. Одни воспитывали строго, но справедливо. Другие могли перегнуть палку с наказанием. Несмотря на все невзгоды, о годах, проведенных в детском доме, пермяк отзывается с теплотой. Здесь его научили быть добрым, не бояться трудностей, не предавать друзей и близких, не воровать. «Однажды съел чужую смородину. Меня тогда наказали, поставили в угол. С тех пор чужое не ем, не ворую. Хотя ребята разные были, некоторые потом преступниками становились. Но в нашей группе все стали хорошим людьми, получили престижную работу», — вспомнил шоумен. Именно в детском доме Николаю привили любовь к сцене и выступлениям. Свой творческий путь он начал во втором классе, когда ему поручили провести спартакиаду в дошкольном детском доме. В седьмом классе стал самым молодым лауреатом агитбригады (небольшой самодеятельный коллектив, который высмеивает отрицательные стороны жизни — примечание URA.RU). «В старших классах нас возили на экскурсии, мы объехали города Золотого кольца. Нас много куда отправляли», — рассказал Николай. После выпуска из детского дома шоумена ждало очередное испытание. Ему, как и другим одноклассникам, не выдавали положенное для сирот жилье. Тогда пермяку пришлось обратиться в суд. Его иск рассматривали полгода, но Николай уверен, что можно получить квартиру быстрее, если не совершать его ошибки. В первую очередь шоумен рекомендует собрать документы: справку из детского дома, справку с места работы, чеки и договор об оплате нынешнего жилья. Последнее необходимо передать в суд, чтобы власти оплачивали проживание сироты до того момента, пока не выдадут ключи от его собственной квартиры. При этом важно понимать, что жилье детдомовец может получить в любом возрасте. Также шоумен отметил, что получить квартиру выпускник детского дома может в любом городе России. Так, если человек работает в Москве, а детский дом был в Пермском крае, то квартиру ему должны предоставить в столице. «Подавать иск в суд надо сразу на краевую, городскую и районную администрации. Я сначала подал на край, они передали это городу, город передает району, и так может длиться бесконечно. Рассмотрение дела затянулось на полгода. Если бы сразу подал заявление на все три ведомства, было бы быстрее. Поэтому не бойтесь действовать и отстаивать свои права», — добавил шоумен. Несмотря на свои таланты, Николай после выпуска из детдома поступил не в институт культуры, а в техникум в Елово и получил профессию повара. Затем пошел в армию. Его отправили служить в Хабаровск, в воздушно-десантные войска. После демобилизации вернулся в Осу к работе повара, но мысли о сцене его не покидали. Будущий шоумен поступил в пермский колледж искусства и культуры. А затем судьба сложилась так, что он уехал работать в Москву. «Работал со звездами: Анне Вески, Валентиной Толкуновой, Михаилом Боярским. С Анне Вески мы гастролировали по всей стране. Боярский приезжал к нам в Пермь, я вел у него программу. В Москве вел мероприятия на элитных площадках. А потом приехал отдохнуть в Пермь и остался здесь. Валентина Толкунова предлагала в Москву вернуться и даже квартиру дать, но я отказался. Решил, что всего добьюсь сам», — вспоминает пермяк. Сейчас у Николая в Перми свое агентство «Праздник Восторг», он проводит свадьбы, корпоративы, юбилеи и другие мероприятия. Признается, что очень любит свою профессию. Шоумен был женат. У него есть дочь и 11-летняя внучка. Несмотря ни на что, Николай продолжает верить, что его мама и брат однажды найдутся.