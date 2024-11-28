Ехали на «стрелку» с гранатометом: стало известно, кого скрутили на Porsche в Екатеринбурге. Фото, видео

Задержанная банда в Екатеринбурге собиралась на «стрелку», взяв гранатомет

28 ноября 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Владельцев оружия увезли в дежурную часть (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Группа мужчин на Audi, Toyota и Porsche, которую задержали в Екатеринбурге на Синих Камнях, ехала на «стрелку», взяв с собой подствольный гранатомет, ружье и пистолеты. Все оружие отправили на экспертизу, а их владельцев — в дежурную часть. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД области совместно с представителями ППС и ДПС и коллегами из других силовых ведомств пресечена попытка возможной встречи участников уголовно-преступной среды… Сыщики обнаружили и изъяли четыре травматических пистолета, одно помповое ружье и подствольный гранатомет», — пояснил полковник Горелых. По его словам, в ходе операции несколько человек попытались сбежать, но сделать им этого не удалось. «Остановленные иномарки имеют свердловские номера», — отметил представитель регионального ГУ МВД. По данным URA.RU, Porsche с номерами «три девятки» записан на компанию «АДВАНТ-А», гендиректором которой выступает Андрей Ярополов. Задержание провели днем 28 ноября посреди улицы Анны Бычковой. Силовики заблокировали проезд кортежу из трех иномарок и оперативно скрутили водителей с пассажирами. Проезд по данному участку был перекрыт, а по всему району вывели дежурить сотрудников Госавтоинспекции. Фото: Сергей Бодров / URA.RU Фото: руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых Фото: Сергей Бодров / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа мужчин на Audi, Toyota и Porsche, которую задержали в Екатеринбурге на Синих Камнях, ехала на «стрелку», взяв с собой подствольный гранатомет, ружье и пистолеты. Все оружие отправили на экспертизу, а их владельцев — в дежурную часть. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД области совместно с представителями ППС и ДПС и коллегами из других силовых ведомств пресечена попытка возможной встречи участников уголовно-преступной среды… Сыщики обнаружили и изъяли четыре травматических пистолета, одно помповое ружье и подствольный гранатомет», — пояснил полковник Горелых. По его словам, в ходе операции несколько человек попытались сбежать, но сделать им этого не удалось. «Остановленные иномарки имеют свердловские номера», — отметил представитель регионального ГУ МВД. По данным URA.RU, Porsche с номерами «три девятки» записан на компанию «АДВАНТ-А», гендиректором которой выступает Андрей Ярополов. Задержание провели днем 28 ноября посреди улицы Анны Бычковой. Силовики заблокировали проезд кортежу из трех иномарок и оперативно скрутили водителей с пассажирами. Проезд по данному участку был перекрыт, а по всему району вывели дежурить сотрудников Госавтоинспекции.