Группа мужчин на Audi, Toyota и Porsche, которую задержали в Екатеринбурге на Синих Камнях, ехала на «стрелку», взяв с собой подствольный гранатомет, ружье и пистолеты. Все оружие отправили на экспертизу, а их владельцев — в дежурную часть. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД области совместно с представителями ППС и ДПС и коллегами из других силовых ведомств пресечена попытка возможной встречи участников уголовно-преступной среды… Сыщики обнаружили и изъяли четыре травматических пистолета, одно помповое ружье и подствольный гранатомет», — пояснил полковник Горелых.
По его словам, в ходе операции несколько человек попытались сбежать, но сделать им этого не удалось. «Остановленные иномарки имеют свердловские номера», — отметил представитель регионального ГУ МВД. По данным URA.RU, Porsche с номерами «три девятки» записан на компанию «АДВАНТ-А», гендиректором которой выступает Андрей Ярополов.
Задержание провели днем 28 ноября посреди улицы Анны Бычковой. Силовики заблокировали проезд кортежу из трех иномарок и оперативно скрутили водителей с пассажирами. Проезд по данному участку был перекрыт, а по всему району вывели дежурить сотрудников Госавтоинспекции.
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