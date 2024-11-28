В Тюмени прохожий ударил женщину и попытался отнять у нее коляску с ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло в одном из скверов Тюмени
ЧП произошло в одном из скверов Тюмени Фото:

В сквере Школьном (Тюмень, Тюменская область) прохожий напал на женщину и, ударив ее, попытался вырвать коляску с ребенком. Информация об этом указана в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

«В сквере Школьном, в 16:45, на женщину с коляской напал мужчина. Он ударил ее под грудь, она упала, он выхватил коляску и побежал. Благодарим женщину и мужчину, которые смогли его остановить. Он пытался драться с ними, но они его остановили», — указано в публикации, размещенной в социальных сетях.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что личность нападавшего была установлена, мужчину задержали и доставили в отдел полиции. «Личность мужчины установлена, он задержан. После установления всех обстоятельств его действиям будет дана правовая оценка», — пояснили там агентству.

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В сквере Школьном (Тюмень, Тюменская область) прохожий напал на женщину и, ударив ее, попытался вырвать коляску с ребенком. Информация об этом указана в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «В сквере Школьном, в 16:45, на женщину с коляской напал мужчина. Он ударил ее под грудь, она упала, он выхватил коляску и побежал. Благодарим женщину и мужчину, которые смогли его остановить. Он пытался драться с ними, но они его остановили», — указано в публикации, размещенной в социальных сетях. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что личность нападавшего была установлена, мужчину задержали и доставили в отдел полиции. «Личность мужчины установлена, он задержан. После установления всех обстоятельств его действиям будет дана правовая оценка», — пояснили там агентству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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