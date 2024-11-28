Путин с союзниками усилил войска ОДКБ

Путин подписал договор об оснащении коллективных сил ОДКБ современным оружием
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Лидеры ОДКБ подписали ряд документов
Лидеры ОДКБ подписали ряд документов Фото:

Лидеры Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на саммите в Астане подписали ряд документов, направленных на модернизацию и усиление вооруженных сил и коллективных формирований организации. Об этом говорится в декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«В рамках развития военно-технического сотрудничества намерены продолжить оснащение войск ОДКБ современным вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами», — говорится в декларации. В тексте отмечается приверженность стран ОДКБ к укреплению и совершенствованию коллективных усилий в области борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, а также защите населения от стихийных бедствий и техногенных катастроф.

В декларации помимо этого уделяется внимание совместной работе государств–членов ОДКБ в области усиления информационной безопасности. Лидеры ОДКБ призывают приложить все усилия для вступления в силу конвенции против информпреступности, принятой Специальным комитетом ООН.

В Астане проходит саммит ОДКБ, который собрал руководителей стран-членов организации, включая Россию, Беларусь, Армению и Казахстан. Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил провести следующий саммит ОДКБ в Киргизии, передает RT.

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Лидеры Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на саммите в Астане подписали ряд документов, направленных на модернизацию и усиление вооруженных сил и коллективных формирований организации. Об этом говорится в декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ. «В рамках развития военно-технического сотрудничества намерены продолжить оснащение войск ОДКБ современным вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами», — говорится в декларации. В тексте отмечается приверженность стран ОДКБ к укреплению и совершенствованию коллективных усилий в области борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, а также защите населения от стихийных бедствий и техногенных катастроф. В декларации помимо этого уделяется внимание совместной работе государств–членов ОДКБ в области усиления информационной безопасности. Лидеры ОДКБ призывают приложить все усилия для вступления в силу конвенции против информпреступности, принятой Специальным комитетом ООН. В Астане проходит саммит ОДКБ, который собрал руководителей стран-членов организации, включая Россию, Беларусь, Армению и Казахстан. Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил провести следующий саммит ОДКБ в Киргизии, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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